其實內地每隔一排就有呢類大型合併案，好似2014年當時時稱「申銀萬國」就同樣以換股方式吸收了「宏源證券」，改名為現時大家熟悉的「申萬宏源」。而「申銀萬國」前身又由「上海申銀證券」及「上海萬國證券」在1996年合併設立，名字在慢慢蛻變下，都盡量保留了各方元素。

而早前都有內地媒體發現，早在9月8日國泰君安已經注冊了三個商標，包括「國泰海通」、「海通國泰」、「國泰君安海通」。

如此看來，今次國泰君安與海通證券合併，好大機會仍會保留雙方部分名號，實行皆大歡喜。

文：中環牌花生

其他報道

本港9月底負資產宗數4.07萬宗 創近21年新高 主要涉及銀行職員

證監會發表市場探盤指引諮詢總結 明年5月生效

人行：9月末境外機構和個人A股資產 創逾一年新高

全日沽空金額減30% 沽空比率9% 3年半新低 小米沽空增9%

標普：香港商業地產行業低迷正在蔓延至銀行

恒指收市跌63點 北水轉流入 三大指數按月轉跌 恒指科指表現1月後最差

人行官網將定期公布每季新發放房貸利率水平

海底撈佛山恒福國際店推剪髮服務 600撈幣可洗剪吹

新世界獲日本信用評級機構JCR及R&I給予「A」發行人評級

機管局簽備忘錄 推動C919飛機在港營運國際航線

滬深三大指數午後齊漲 兩市成交額2.2萬億人幣

中國據報要求車企暫停向支持加徵關稅歐盟國家投資

晶科電子今起招股 入場費3646.41元

港機集團與中國商飛簽署飛機維修合作備忘錄 包括C919等維修

順豐香港伙香港導盲犬協會培訓員工 為視障人士提供快遞服務

華僑銀行香港與華潤資管旗下CR & CNIC完成首筆1.2億英鎊雙邊綠色貸款

報告：香港娛樂及媒體行業今年增長將放緩至2.3% B2B市場續強勁反彈

【有片：埋身擊】歐元兌英鎊低位回升 料後市歐元比英鎊強

遠洋集團早市升近5% 香港協議安排債權人會議於11月22日舉行

傲基招股 入場費4727.2元

環球醫療首三季多賺5.1%

半日沽空金額減27% 小米沽空增12%