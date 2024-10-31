國泰君安（2611）早前公布以換股方式與海通證券（6837），這場合併案被內地網民形容為「航空母艦」級別，更關心到底從此世上會否再無「海通」名號。不過大家睇嚟唔使太過擔心「海通」呢個用咗36年的名號消失。事關花生友近排留意到，國泰君安10月已成功係香港知識產權署註冊了八個新商標，包括「海通國泰」、「海通國泰君安」、「國泰海通」、「君安海通」、「海通國君」、「海通君安」、「國泰君安海通」及「國君海通」。
其實內地每隔一排就有呢類大型合併案，好似2014年當時時稱「申銀萬國」就同樣以換股方式吸收了「宏源證券」，改名為現時大家熟悉的「申萬宏源」。而「申銀萬國」前身又由「上海申銀證券」及「上海萬國證券」在1996年合併設立，名字在慢慢蛻變下，都盡量保留了各方元素。
而早前都有內地媒體發現，早在9月8日國泰君安已經注冊了三個商標，包括「國泰海通」、「海通國泰」、「國泰君安海通」。
如此看來，今次國泰君安與海通證券合併，好大機會仍會保留雙方部分名號，實行皆大歡喜。
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