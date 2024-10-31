於今日公告日期，Active Success及Best Attitude分別持有「勝鴻發展有限公司」的30%及70%權益。出售事項完成後，公司不再持有Active Success及項目公司任何權益。

據公告，截至2023年底公司應佔Active Success的資產淨值約為35.79億港元，當中已計及收購該物業的投資成本及重估。於收購完成當日，該物業的市值約為125億港元。

保利置業指，董事會認為公司與原告人訂立和解協議符合公司及股東整體的最佳利益。儘管基於所徵尋的意見，董事會認為公司擁有針對原告人的良好可爭辯論點，但和解可避免訴訟歷時數年的風險及後續的執行風險。

保利置業指，預計於出售事項後錄得未經審核收益約2億港元，出售事項之實際收益金額將經審核後併入集團2024年度綜合損益表內。公司擬將和解所得款項用於為日後其他潛在投資機會及╱或一般營運資金。

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