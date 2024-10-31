路勁基建（1098）公布，截至今年9月底的首三季已簽訂合同額為86.70億元人民幣（下同）。連同協議未轉合同額5.36 億元，集團期內總物業銷售額為92.06億元，按年跌約55%。
截至第三季末，高速公路項目路費收入為18.13 億元，其中6.07 億元來自國內及12.06 億元來自印尼，按年跌39%。收入大幅下降主要歸因於於2024年4月完成出售於國內的四條高速公路。
儘管如此，印尼高速公路項目路費收入按年增長約14%。截至第三季末，印尼高速公路項目日均混合車流量為87,400 架次，按年輕微下降約 3%。
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