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SWIFT：人民幣9月國際支付比例3.61% 排名跌至第5

環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，若以支付金額計，9月份人民幣國際支付比例為按月跌1.08個百分點至3.61%，結束連續第10個月人民幣國際支付比例處於4%以上的勢頭。月內人民幣於國際貨幣中支付比例排名下跌1名至第5位，低於日圓的4.27%，按月增0.29個百分點。英鎊佔7.41%，其按月增0.91個百分點。歐元佔22.56%，按月增0.98個百分點。美元佔47.01%，按月跌2.06個百分點。

SWIFT續指，9月份人民幣整體支付金額按月跌23.55%，惟其餘貨幣總支付額按月升0.67%。若撇除歐元區的國際支付，人民幣國際支持比例則以2.57%，排全球第六，僅次於加拿大元（3.04%）、英鎊（5.24%）、日圓（6.02%）、歐元（12.96%）及美元（57.91%）。

若以全球貿易融資貨幣而言，人民幣9月份排名下跌1名至第3位，市佔率按月跌0.29個百分點至5.66%，分別低過歐元的5.7%及美元的83.25%。

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