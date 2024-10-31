致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈，引述證監會與會財局於去年7月發布，「有關貸款、墊付款項、預付款項及類似安排的聯合聲明」，核數師今年加強關注了收入和資產的有效性及其商業理據。

致同香港法證調查服務總監林肇基先表示，於其他持份者揭露公司欺詐的個案方面，今年由股東或管理層指控公司欺詐的個案比例為16%，按年跌11個百分點；由股東或管理層引發停牌的個案比例更是大跌23個百分點至12%。今年由股東和管理層引發的一半個案通過公司及時發布公告澄清和解決相關問題，成功避免停牌。而另一半個案則在今年被暫停交易，其中部分個案在不到3個月內恢復了交易。

致同的研究亦指出，至今年8月底，本港上市公司連續停牌超過18個月的公司數目連續兩年下降，按年跌53%至7間，同時較前年的17間減少59%；另外，本港長期停牌公司的數目已連續3年呈下降趨勢，截停牌超過3個月的上市公司數目按年減少兩成至80間，同時較前年的123間減少35%。

但湯飈提到，截至今年8月底，在受到監管機構指控的上市公司中，有54%停牌，較去年的14%大幅增加。他解停牌的顯著增長，因證監會根據《證券及期貨（在證券市場上市）規則》第8（1）條，勒令一些懷疑存在重大欺詐行為的公司停牌。值得注意的是，為2019年以來證監會5年來為首次再次引用該條例來勒令公司停牌。

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