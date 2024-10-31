金管局宣布，與國際結算銀行（BIS）聯合主辦、全球風險管理專業人士協會（GARP）支持的國際金融研討會於今日（10月31日）在香港圓滿結束。
是次研討會以「新興科技對金融生態系統的機遇與挑戰」為主題，邀請到英倫銀行負責金融穩定的副行長Sarah Breeden發表主題演講。研討會上其他嘉賓亦分享人工智能、代幣化和其他科技如何改變金融業，以及業界應如何更好地應對這些轉變的寶貴見解。
金管局表示，研討會匯聚了逾100位來自國際組織、各地中央銀行、監管機構、金融機構、科技公司、顧問公司和學術界的代表參與。
金管局總裁余偉文表示，是次研討會提供了一個寶貴的機會，讓不同持份者就科技發展帶來的機遇與挑戰作交流。金管局會與銀行業界攜手並肩，積極穩妥地推進行業的數碼化發展。
BIS亞洲和太平洋地區首席代表張濤表示，BIS透過與各地中央銀行及其他持份者的緊密合作，發揮關鍵作用，支持他們在代幣化和人工智慧領域的工作，以獲取其好處並應對相關挑戰。
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