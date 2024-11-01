個股方面，蘋果公司第四財季收入增長6.1%至949億美元，符合市場預期，但中國市場銷售依然低迷，蘋果股價收市後時段一度下跌近2%。亞馬遜預計假日購物季收入和利潤將表現強勁，英特爾第四財季收入展望高於預期，兩家公司股價收市後時段雙雙大漲。OpenAI正為旗艦產品ChatGPT添加新的搜索功能，直接向谷歌發起挑戰。受中國需求疲軟拖累，雅詩蘭黛第三季度銷售額下降4%並撤回全年業績指引，公司股價周四創下紀錄最大跌幅。波音公司和代表3.3萬名罷工工人的工會領導人達成了一項初步協議，以期結束長達七周的罷工。

道瓊斯工業平均指數收跌378點，跌幅0.9%，報41763點。標普500指數收跌108點，跌幅1.87%，報5705點。納斯達克綜合指數收跌512點，或2.76%，報18095點。

微軟跌6.05%，報406.35美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累171點，而Amgen升1.46%，報320.16元，貢獻道指30點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報225.91元，跌1.82%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報171.11元，跌1.92%，亞馬遜(美：AMZN)收市報186.4元，跌3.28%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報567.58元，跌4.09%，英偉達(美：NVDA)收市報132.76元，跌4.71%，微軟(美：MSFT)收市報406.35元，跌6.05%，Tesla (美：TSLA)收市報249.85元，跌2.98%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.2%，報505點。德國DAX指數收跌0.94%，報19077點；法國CAC 40指數跌1.05%，報7350點；英國富時100指數收跌0.61%，報8110點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.3%，報6941點。

美國2年期債息曾跌最多0.93%，低見4.1435厘，收市報4.1702厘，是10月29日後收市新低，當日報4.0962厘。

美國10年期債息曾跌最多0.98%，低見4.2583厘，收市報4.2844厘，是10月29日後收市新低，當日報4.2541厘。

美2年期10年期債息差收窄，曾低見8.133基點，是10月17日6.038基點後最窄。收市報11.002基點，是10月16日後收市最窄，當日報7.248基點。連續兩日收窄，累計4.373基點，對上一次連續兩日是10月24日。

美3個月10年期債息差續倒掛，曾收窄至23.677基點，是2022年11月10日9.542基點後最窄。收市報27.042基點，是2022年11月9日後收市最窄，當日報10.815基點。連續兩日收窄，累計7.549基點，對上一次連續兩日是10月28日。

金龍指數曾跌最多1.96%，低見6894.27點，是10月25日6873.84點後最低。收市報6941.02點，是10月25日後收市新低，當日報6923.54點。連跌3日，累計跌262.66點，對上一次連跌3日是7月25日。第1日陰燭。

道指曾跌最多1.04%，是10月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.47%。低見41704.63點，是9月18日41449點後最低。收市報41763.46點，是9月18日後收市新低，當日報41503.1點。連跌3日，累計跌624.11點，對上一次連跌3日是10月23日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月25日。

標指曾跌最多1.91%，是9月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.55%。低見5702.86點，是10月7日5686.85點後最低。收市報5705.45點，是10月7日後收市新低，當日報5695.94點。連跌2日，累計跌127.47點，對上一次連跌2日是10月22日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月24日

納指曾跌最多2.82%，是9月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.7%。低見18083.95點，是10月8日17989.7點後最低。收市報18095.15點，是10月7日後收市新低，當日報17923.9點。連跌2日，累計跌617.6點，對上一次連跌2日是9月4日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月27日。

其他報道

北水增持協鑫科技 減持宏橋