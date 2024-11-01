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港股ADR跌40點 夜期高水115點 美期升亞股跌 德翔海運上市

美股向下，港股ADR跌40點或0.2%，報20277點，即月恒指夜期升82點，報20432點，夜期高水115點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.3%，折合報405.87元；阿里巴巴（9988）跌0.72%，折合報95.21元；美團（3690）跌0.48%，折合報183.85元；匯控（0005）跌0.21%，折合報71.72元；建行（0939）升1.97%，折合報6.02元。

道期現升0.016%；標期現升0.1%；納期現升0.3%。日本東證指數現跌1.32%；韓國KOSPI指數現跌0.25%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1%。

VIX指數隔晚升13.8%或2.81點，報23.16點。

紐油現升2.05%或1.42美元，報70.68美元；布油現升1.93%或1.41美元，報74.22美元；金價現升0.06%或1.89美元，報2745.86美元；LME 銅期貨隔晚跌0.33%或32美元，報9506美元。比特幣現升0.2%或146.34美元，報70083.85美元；美國10年期債息現升0.14%或0.006厘，報4.2904厘。

今日焦點股份可留意：

德翔海運（2510）上市，定價4.18元。

兩公司最快今日公布業績，包括，大成食品（3999），及首程控股（0697）

鳳祥股份（9977）第三季收入按年升2.2%至14.42億元人幣。

永旺（0984）提早結束深圳寶安區AEON租約，因上半年持續虧損。

經濟日報（0423）盈警，料中期虧損擴大至3400萬元。

石藥集團（1093）盈警，料今年首三季少賺16%。

路勁基建（1098）首三季總物業銷售92億人幣，跌55%。

世茂服務（0873）與合營夥伴斥4億拓電動車充電站業務。

保利置業（0119）就出售疊石塘山項目訂立和解協議。

理想汽車（2015）第三季收入升24%至429億元人幣，純利略跌0.3%。

香港寬頻（1310）全年轉盈，賺1027.7萬元，末期息16.5仙。

 

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