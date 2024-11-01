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恒指高開110點 科指升0.12% 德翔海運上市平開

恒指今早高開110點或0.55%，報20427點，大市成交金額21億元；國指今早高開47點或0.65%，報7311點。恒生科技指數開市報4504點，升0.12%。上升股份比例為9.58%，下跌為4.3%，無升跌為86.11%。

藍籌59隻升，14隻下跌，9隻無升跌。京東（9618）升2.25%，報159元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌13.04%，報5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，8隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報159元，升2.25%；跌幅最大的是理想（2015）開市報98.8元，跌8.01%。

恒指續低於10天線(20524.37點)。科指續低於10天線(4535.64點)。

德翔海運（2510）上市，定價4.18元。開市報4.18元，無升跌。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，大成食品（3999）無成交，報0.6元。

首程控股（0697）無成交，報1.04元。

鳳祥股份（9977）第三季收入按年升2.2%至14.42億元人幣。無成交，報0.97元。

永旺（0984）提早結束深圳寶安區AEON租約，因上半年持續虧損。無成交，報0.385元。

經濟日報（0423）盈警，料中期虧損擴大至3400萬元。無成交，報0.85元。

石藥集團（1093）盈警，料今年首三季少賺16%。開市報5元，跌13.04%。

路勁基建（1098）首三季總物業銷售92億人幣，跌55%。無成交，報1.21元。

世茂服務（0873）與合營夥伴斥4億拓電動車充電站業務。無成交，報0.98元。

保利置業（0119）就出售疊石塘山項目訂立和解協議。開市報1.68元，無升跌。

理想汽車（2015）第三季收入升24%至429億元人幣，純利略跌0.3%。開市報98.8元，跌8.01%。

香港寬頻（1310）全年轉盈，賺1027.7萬元，末期息16.5仙。開市報3.48元，升1.46%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見11.56元，開市報11.56元，升1.23%；邁富時（2556）創上市新高，見120.2元，開市報120.2元，升0.25%；阜博集團（3738）創52周高，見3.57元，開市報3.57元，升2%。

異動股

上升異動股，包括，TOPSTANDARDCORP（8510）開市報0.114元，升6.54%；九興控股（1836）開市報15.44元，升5.9%；國銳生活（0108）開市報0.9元，升5.88%；北京北辰實業股份（0588）開市報0.92元，升5.75%；艾美疫苗（6660）開市報7.93元，升5.59%；亞洲富思（8413）開市報0.118元，升5.36%；NEXION TECH（8420）開市報0.052元，升4%；京基金融國際（1468）開市報0.85元，升3.66%；美的置業（3990）開市報3.44元，升3.61%；科笛－Ｂ（2487）開市報13.4元，升3.55%。

下跌異動股，包括，石藥（1093）開市報5元，跌13.04%；東勝旅遊（0265）開市報0.024元，跌11.11%；恒益控股（1894）開市報0.027元，跌10%；理想（2015）開市報98.8元，跌8.01%。

 

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