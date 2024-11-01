恒指今早高開110點或0.55%，報20427點，大市成交金額21億元；國指今早高開47點或0.65%，報7311點。恒生科技指數開市報4504點，升0.12%。上升股份比例為9.58%，下跌為4.3%，無升跌為86.11%。