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財新中國10月製造業PMI重返擴張水平報50.3 勝預期 政策效果開始顯現

財新傳媒與S&P Global發布10月份中國製造業採購經理指數(PMI)，由上月的49.3，升至50.3，重返50的擴張水平，及高過市場預期的49.7，數字是8月後高，當月報50.4。

報告顯示，需求由收縮轉為小幅擴張，新訂單指數升至7月來最高，中間品類製造商訂單增長較快，消費品次之。不過，外需連續第三個月收縮，全球經濟環境走弱導致出口訂單減少。製造業就業狀況仍在惡化。市場樂觀度反彈。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月底以來，一系列增量政策陸續推出。從財新中國製造業PMI各項數據來看，市場需求止跌回穩，樂觀情緒恢復，政策效果開始顯現。不過，目前就業市場壓力仍大，物價水準仍較低迷，增量政策在擴內需、促進就業、保民生等方面效果如何，值得密切關注。此外，2024年全球經濟增長目標的實現，有賴於居民消費需求的持續恢復，在更大範圍內以更大力度增加居民可支配收入，亦應成為增量政策發力點。

報告內容如下：

國統局早前公布的10月製造業PMI上行0.3個百分點至50.1，同樣回到擴張區間，結束了此前連續五個月的收縮。

從財新中國製造業PMI分項數據來看，製造業供給增加，需求由收縮轉為小幅擴張。10月製造業新訂單指數升至7月來最高。樣本企業表示，需求基本面改善，業務開發措施取得成效，支撐新業務量回升。三大類別中，中間品類製造商訂單增長較快，消費品次之。

與總需求回升不同，外需連續第三個月收縮，10月新出口訂單指數在榮枯線下升至三個月最高。多數受訪企業反映，全球經濟環境走弱導致出口訂單減少。

儘管供需雙雙擴張，製造業就業狀況仍在惡化，10月製造業就業指數連續兩個月位於收縮區間，且降至2023年6月來最低，企業對增加用工仍持謹慎態度。新業務量增加而用工減少，導致積壓工作量上升。

隨著需求好轉，製造業企業開始積極增加採購，10月採購量指數近四個月來首次高於榮枯線。出貨延誤和供給增加導致產成品庫存持續增加，不過新訂單湧入使相應指數在擴張區間小幅回落。

金屬等原物料及能源成本上漲，推動10月製造業購入物價指數反彈至擴張區間；為消化成本壓力，企業選擇提高銷售價格，出廠物價指數時隔三個月重回擴張區間。

市場樂觀度在9月明顯下滑後，出現反彈，10月製造業生產經營預期指數回升至五個月新高，但仍低於長期均值。受訪企業寄望經濟環境改善和新產品問世能夠提振未來銷售。

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