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禹洲境外債重組 先供股 後向債權人換股 解決66億美元債務

禹洲（1628）宣布境外債重組下，先以100股供49股，及於重組生後，根據特別授權發行新股份，另外，又建議10合1，及更改每手買賣單位由1000股轉為5000股。

建議供股方面，以0.035元，較上日折讓約73.68%，100股供49股，集資淨額約1.1億元，擬用於支付重組支持協議費用、有關建議重組的費用及集團流動資金需求。相關股份佔經配發及發行供股股份擴大之已發行股份約32.89%。公司指，作為建議重組之一部份及根據重組支持協議之條款，公司將透過於重組生效日期或之前實施之供股籌集最高1440萬美元(約1.1億港元)。完成供股乃重組生效日期發生之先決條件。

待重組生效日期作實後，公司將於重組生效日期按換股價每股現有股份2.127元向認購人(持有總額為15.39億美元的計劃債權人申索的計劃債權人)配發及發行合共56.45億股現有股份。新股權約佔目前已發行股份數目之86.26%；緊隨供股完成後（假設全數認購）已發行股份數目之57.89%。換股價2.127元，較上日溢價約1499.25%。由於新股權乃作為建議重組之部份計劃代價而發行，公司將不會自有關發行收取任何所得款項。

公司指，建議重組旨在解決本金總額約66.8億美元之現有債務。於透過計劃實施建議重組後，就現有債務針對集團之所有申索將獲解除，且計劃債權人將不得對集團提出任何申索。

公司指，於建議重組完成後，集團將實現大幅去槓桿，原因是其將以(i)發行本金總額約為45.3億美元之新票據，及(ii)配發新股權以及(iii)支付計劃代價的現金部份之方式抵銷債務約66.8億美元連同其應計利息。

禹洲曾跌最多18.05%，是10月8日後最大跌幅，當日跌幅為40.43%。低見0.109元，是9月27日0.092元後最低。現報0.112元，跌15.79%。

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