港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連升，跌2.55點子至4.21566%，是10月29日後最低，當日報4.21137%。對上一次終止3連升是10月28日，當日拆息報4.20833%。
港元現報7.7757元貶值23點子，曾貶值最多24點子，報7.7758元，亦曾升值最多5點子，報7.7729元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.26億元，與上日相同。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌80.24點子至3.89762%，是10月29日後最低；1星期HIBOR跌12.92點子至4.1125%，是9月23日後最低；2星期HIBOR跌4.1點子至4.13952%，是9月23日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.99點子至4.29929%，是10月23日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4.2%，是10月31日後最低；12個月期HIBOR跌1.33點子至4.09929%，是10月29日後最低。
美元指數現報103.969貶值0.007點或0.01%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7346%，連續2日收窄，利差是2024年10月25日後最窄，當日差距為-0.7199%。
對上一次連續2日收窄，是2024年10月03日，當日利差報-0.4766%。
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