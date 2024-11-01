港元現報7.7757元貶值23點子，曾貶值最多24點子，報7.7758元，亦曾升值最多5點子，報7.7729元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.26億元，與上日相同。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌80.24點子至3.89762%，是10月29日後最低；1星期HIBOR跌12.92點子至4.1125%，是9月23日後最低；2星期HIBOR跌4.1點子至4.13952%，是9月23日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.99點子至4.29929%，是10月23日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4.2%，是10月31日後最低；12個月期HIBOR跌1.33點子至4.09929%，是10月29日後最低。

美元指數現報103.969貶值0.007點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7346%，連續2日收窄，利差是2024年10月25日後最窄，當日差距為-0.7199%。

對上一次連續2日收窄，是2024年10月03日，當日利差報-0.4766%。

其他報道

亞馬遜第四季銷售額料達1885億美元 勝預期

英特爾第四季收入133億至143億美元 收市後時段升逾9%

人行買斷式逆回購 分析：提供額外流動性 相當於降準25基點

郭明錤：蘋果料在明年推出自家Wi-Fi晶片 減少對博通依賴

禹洲境外債重組 先供股 後向債權人換股 解決66億美元債務

韓國10月出口增速放緩

台灣製造業PMI續下滑至50.2

財新中國10月製造業PMI重返擴張水平報50.3 勝預期 政策效果開始顯現

人行買斷式逆回購 分析：提供額外流動性 相當於降準25基點

微軟Azure增長預測遜預期 股價見兩年最大跌幅

滬深三大指數低開 人行淨回籠2755億人幣

恒指高開110點 科指升0.12% 德翔海運上市平開

恒指公司與沙特交易所簽署合作意向協議書

SPAC公司INTERRA ACQ-Z停牌 因公眾持股不足

港股ADR跌40點 夜期高水115點 美期升亞股跌 德翔海運上市

通脹升美債息下降 道指跌378點見個半月低 標指、納指近兩個月最大跌幅

北水增持協鑫科技 減持宏橋