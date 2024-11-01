蘋果第四季銷售總額增長6.1%至949億美元，符合市場預期為944億美元。中國市場的銷售依然低迷，大中華區收入按年跌0.3%至150億美元，低於市場預期的158億美元。蘋果股價收市後時段一度下跌近2%。