moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

蘋果業績符預期 中國市場表現依然疲軟

蘋果第四季銷售總額增長6.1%至949億美元，符合市場預期為944億美元。中國市場的銷售依然低迷，大中華區收入按年跌0.3%至150億美元，低於市場預期的158億美元。蘋果股價收市後時段一度下跌近2%。

蘋果IPhone收入462.2億美元，按年增5.5%，高過預期450.4億美元。Mac收入77.4億美元，按年增1.7%，符合預期的77.4億美元。IPad收入69.5億美元，按年增7.9%，低過預期的70.7億美元。可穿戴設備、家居與配件90.4億美元，按年跌3%，低過預期的91.7億美元。服務收入249.7億美元，按年增12%，低過市場預期的252.7億美元。

現金及現金等價物299.4億美元，上年同期299.7億美元，高過預期的260.4億美元。

其他報道

滬深三大指數半日個別走 滬指未能企穩3300點 收漲0.6%

陳茂波：無需調整年度經濟增長目標

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連升 隔夜息跌80點子

亞馬遜第四季銷售額料達1885億美元 勝預期

英特爾第四季收入133億至143億美元 收市後時段升逾9%

人行買斷式逆回購 分析：提供額外流動性 相當於降準25基點

郭明錤：蘋果料在明年推出自家Wi-Fi晶片 減少對博通依賴

禹洲境外債重組 先供股 後向債權人換股 解決66億美元債務

韓國10月出口增速放緩

台灣製造業PMI續下滑至50.2

財新中國10月製造業PMI重返擴張水平報50.3 勝預期 政策效果開始顯現

人行買斷式逆回購 分析：提供額外流動性 相當於降準25基點

微軟Azure增長預測遜預期 股價見兩年最大跌幅

滬深三大指數低開 人行淨回籠2755億人幣

恒指高開110點 科指升0.12% 德翔海運上市平開

恒指公司與沙特交易所簽署合作意向協議書

SPAC公司INTERRA ACQ-Z停牌 因公眾持股不足

港股ADR跌40點 夜期高水115點 美期升亞股跌 德翔海運上市

通脹升美債息下降 道指跌378點見個半月低 標指、納指近兩個月最大跌幅

北水增持協鑫科技 減持宏橋