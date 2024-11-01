蘋果第四季銷售總額增長6.1%至949億美元，符合市場預期為944億美元。中國市場的銷售依然低迷，大中華區收入按年跌0.3%至150億美元，低於市場預期的158億美元。蘋果股價收市後時段一度下跌近2%。
蘋果IPhone收入462.2億美元，按年增5.5%，高過預期450.4億美元。Mac收入77.4億美元，按年增1.7%，符合預期的77.4億美元。IPad收入69.5億美元，按年增7.9%，低過預期的70.7億美元。可穿戴設備、家居與配件90.4億美元，按年跌3%，低過預期的91.7億美元。服務收入249.7億美元，按年增12%，低過市場預期的252.7億美元。
現金及現金等價物299.4億美元，上年同期299.7億美元，高過預期的260.4億美元。
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