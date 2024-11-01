moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升318點 升幅一周最大 德翔海運上市潛水4%

美通脹數據降減息憧憬，拖累隔晚美股表現，亞股普遍跟隨下跌，美股業績期，美期上升。財新中國10月製造業PMI重返擴張水平報50.3，勝預期，兼稱政策效果開始顯現，A股、港股上升，恒指升幅一周最大。德翔海運（2510）上市，收跌4.31%。

恒指今早高開110點，高位升331點，低位升36點，高低波幅296點。上升股份比例為29.12%，下跌為24.12%，無升跌為46.74%。

恒指半日升318點或1.57%，報20635點，大市成交金額867億元；國指升132點或1.82%，報7396點。恒生科技指數收報4534點，升0.79%。

藍籌股成交金額366.51億元，佔大市成交42.27%；科指成份股成交金額221.56億元，佔大市成交25.55%；國指成份股成交金額334.88億元，佔大市成交38.62%。

24隻雙櫃台股，總成交0.31億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.69%，至127.48億元，佔大市成交14.69%。牛熊證成交金額61.58億元，減少17.45%；窩輪成交金額65.89億元，減少3.29%。

藍籌67隻升，15隻下跌，0隻無升跌。中海外（0688）升5.92%，收報15.74元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌8.17%，收報5.28元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報421.4元，升4.15%；跌幅最大的是理想（2015）收報99.8元，跌7.08%。

恒指高於10天線(20545.15點)。科指曾升穿10天線(4538.65點)。

北水南下合計淨流入17.47億元，較上日減少34.88%，連續第2日流入，累計流入44.3億元。

禹洲（1628）境外債重組 先供股 後向債權人換股 解決66億美元債務。收報0.112元，跌15.79%。

德翔海運（2510）上市，定價4.18元。收報4元，跌4.31%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，大成食品（3999）收報0.6元，無升跌。

首程控股（0697）收報1.04元，無升跌。

鳳祥股份（9977）第三季收入按年升2.2%至14.42億元人幣。收報0.99元，升2.06%。

永旺（0984）提早結束深圳寶安區AEON租約，因上半年持續虧損。收報0.385元，無升跌。

經濟日報（0423）盈警，料中期虧損擴大至3400萬元。收報0.83元，跌2.35%。

石藥集團（1093）盈警，料今年首三季少賺16%。收報5.28元，跌8.17%。

路勁基建（1098）首三季總物業銷售92億人幣，跌55%。收報1.24元，升2.48%。

世茂服務（0873）與合營夥伴斥4億拓電動車充電站業務。收報0.98元，無升跌。

保利置業（0119）就出售疊石塘山項目訂立和解協議。收報1.73元，升2.98%。

理想汽車（2015）第三季收入升24%至429億元人幣，純利略跌0.3%。收報99.8元，跌7.08%。

香港寬頻（1310）全年轉盈，賺1027.7萬元，末期息16.5仙。創52周高，見3.78元，收報3.62元，升5.54%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見11.6元，收報11.2元，跌1.93%；應星控股（1440）創上市新高，見14.8元，收報14.78元，升3.21%；邁富時（2556）創上市新高，見121.6元，收報120.8元，升0.75%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8980元，收報8980元，升0.07%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8326.15元，收報8326.15元，升0.04%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.47元，收報8.335元，跌1.19%；德翔海運（2510）創上市新高，見4.25元，平上市低位0元，收報4元，跌4.31%；國銳生活（0108）創52周高，見1元，收報0.9元，升5.88%；方正控股（0418）創52周高，見0.92元，收報0.89元，升3.49%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.84元，收報0.83元，升1.22%；意達利控股（0720）創52周高，見0.2元，收報0.2元，升1.01%；中國稀土（0769）創52周高，見0.56元，收報0.52元，升23.81%；偉祿集團（1196）創52周高，見7.54元，收報7.41元，跌0.13%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見27.45元，收報27.3元，升2.25%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括中國通才教育（2175）低見1元，收報1.02元，跌2.86%；滿地科技股份（1400）低見0.022元，收報0.022元，跌4.35%；瑞斯康集團（1679）低見0.2元，收報0.2元，跌23.08%；象興國際（1732）低見0.078元，收報0.08元，跌12.09%；力高健康生活（2370）低見0.4元，收報0.4元，跌12.09%；荃信生物－Ｂ（2509）低見12.9元，收報12.9元，跌2.42%；盈利時（6838）低見0.34元，收報0.34元，跌2.86%；惠陶集團（8238）低見0.035元，收報0.037元，跌9.76%；艾迪康控股（9860）低見6.38元，收報6.57元，升2.18%。

創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.05元，收報1.07元，升0.94%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，無升跌；中能控股（0228）低見0.062元，收報0.064元，無升跌；中國智能科技（0464）低見0.11元，收報0.11元，跌8.33%；信銘生命科技（0474）低見0.056元，收報0.056元，跌11.11%；香港科技探索（1137）低見1.44元，收報1.46元，升0.69%；瀘州銀行（1983）低見1.61元，收報1.73元，升2.37%；興科蓉醫藥（6833）低見0.185元，收報0.2元，跌1.48%。

異動股

上升異動股，包括，世紀聯合控股（1959）創52周高，見0.46元，收報0.4元，升76.21%；華滋國際海洋（2258）創52周高，見0.35元，收報0.29元，升43.56%；金力永磁（6680）收報10.44元，升38.46%；順騰國際控股（0932）收報0.037元，升37.04%；濠亮環球（8118）收報0.081元，升32.79%；中國健康科技集團（1069）收報0.042元，升31.25%；雲能國際（1298）收報0.76元，升24.59%；金力集團（3919）收報0.056元，升24.44%；中國稀土（0769）創52周高，見0.56元，收報0.52元，升23.81%；勵時集團（1327）收報0.069元，升23.21%；雲白國際（0030）收報0.169元，升22.46%。

下跌異動股，包括，瑞斯康集團（1679）創上市新低，見0.2元，收報0.2元，跌23.08%；METROPOLIS CAP（8621）收報0.041元，跌18%；雙樺控股（1241）收報0.07元，跌17.65%；昌利控股（8098）收報0.034元，跌17.07%；天璽曜１１（1010）收報0.4元，跌16.67%；昇柏控股（2340）收報0.196元，跌16.6%；寶發控股（8532）收報0.041元，跌16.33%；興業物聯（9916）收報0.42元，跌16%；禹洲（1628）收報0.112元，跌15.79%。

其他報道

ChatGPT增添搜索功能

萬達據報以1.6億英鎊出售游艇製造商Sunseeker

蘋果業績符預期 中國市場表現依然疲軟

滬深三大指數半日個別走 滬指未能企穩3300點 收漲0.6%

陳茂波：無需調整年度經濟增長目標

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連升 隔夜息跌80點子

亞馬遜第四季銷售額料達1885億美元 勝預期

英特爾第四季收入133億至143億美元 收市後時段升逾9%

人行買斷式逆回購 分析：提供額外流動性 相當於降準25基點

郭明錤：蘋果料在明年推出自家Wi-Fi晶片 減少對博通依賴

禹洲境外債重組 先供股 後向債權人換股 解決66億美元債務

韓國10月出口增速放緩

台灣製造業PMI續下滑至50.2

財新中國10月製造業PMI重返擴張水平報50.3 勝預期 政策效果開始顯現

人行買斷式逆回購 分析：提供額外流動性 相當於降準25基點

微軟Azure增長預測遜預期 股價見兩年最大跌幅

滬深三大指數低開 人行淨回籠2755億人幣

恒指高開110點 科指升0.12% 德翔海運上市平開

恒指公司與沙特交易所簽署合作意向協議書

SPAC公司INTERRA ACQ-Z停牌 因公眾持股不足

港股ADR跌40點 夜期高水115點 美期升亞股跌 德翔海運上市

通脹升美債息下降 道指跌378點見個半月低 標指、納指近兩個月最大跌幅

北水增持協鑫科技 減持宏橋