美通脹數據降減息憧憬，拖累隔晚美股表現，亞股普遍跟隨下跌，美股業績期，美期上升。財新中國10月製造業PMI重返擴張水平報50.3，勝預期，兼稱政策效果開始顯現，A股、港股上升，恒指升幅一周最大。德翔海運（2510）上市，收跌4.31%。
恒指今早高開110點，高位升331點，低位升36點，高低波幅296點。上升股份比例為29.12%，下跌為24.12%，無升跌為46.74%。
恒指半日升318點或1.57%，報20635點，大市成交金額867億元；國指升132點或1.82%，報7396點。恒生科技指數收報4534點，升0.79%。
藍籌股成交金額366.51億元，佔大市成交42.27%；科指成份股成交金額221.56億元，佔大市成交25.55%；國指成份股成交金額334.88億元，佔大市成交38.62%。
24隻雙櫃台股，總成交0.31億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.04%。
窩輪及牛熊證成交金額減少10.69%，至127.48億元，佔大市成交14.69%。牛熊證成交金額61.58億元，減少17.45%；窩輪成交金額65.89億元，減少3.29%。
藍籌67隻升，15隻下跌，0隻無升跌。中海外（0688）升5.92%，收報15.74元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌8.17%，收報5.28元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報421.4元，升4.15%；跌幅最大的是理想（2015）收報99.8元，跌7.08%。
恒指高於10天線(20545.15點)。科指曾升穿10天線(4538.65點)。
北水南下合計淨流入17.47億元，較上日減少34.88%，連續第2日流入，累計流入44.3億元。
禹洲（1628）境外債重組 先供股 後向債權人換股 解決66億美元債務。收報0.112元，跌15.79%。
德翔海運（2510）上市，定價4.18元。收報4元，跌4.31%。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，大成食品（3999）收報0.6元，無升跌。
首程控股（0697）收報1.04元，無升跌。
鳳祥股份（9977）第三季收入按年升2.2%至14.42億元人幣。收報0.99元，升2.06%。
永旺（0984）提早結束深圳寶安區AEON租約，因上半年持續虧損。收報0.385元，無升跌。
經濟日報（0423）盈警，料中期虧損擴大至3400萬元。收報0.83元，跌2.35%。
石藥集團（1093）盈警，料今年首三季少賺16%。收報5.28元，跌8.17%。
路勁基建（1098）首三季總物業銷售92億人幣，跌55%。收報1.24元，升2.48%。
世茂服務（0873）與合營夥伴斥4億拓電動車充電站業務。收報0.98元，無升跌。
保利置業（0119）就出售疊石塘山項目訂立和解協議。收報1.73元，升2.98%。
理想汽車（2015）第三季收入升24%至429億元人幣，純利略跌0.3%。收報99.8元，跌7.08%。
香港寬頻（1310）全年轉盈，賺1027.7萬元，末期息16.5仙。創52周高，見3.78元，收報3.62元，升5.54%。
破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見11.6元，收報11.2元，跌1.93%；應星控股（1440）創上市新高，見14.8元，收報14.78元，升3.21%；邁富時（2556）創上市新高，見121.6元，收報120.8元，升0.75%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8980元，收報8980元，升0.07%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8326.15元，收報8326.15元，升0.04%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.47元，收報8.335元，跌1.19%；德翔海運（2510）創上市新高，見4.25元，平上市低位0元，收報4元，跌4.31%；國銳生活（0108）創52周高，見1元，收報0.9元，升5.88%；方正控股（0418）創52周高，見0.92元，收報0.89元，升3.49%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.84元，收報0.83元，升1.22%；意達利控股（0720）創52周高，見0.2元，收報0.2元，升1.01%；中國稀土（0769）創52周高，見0.56元，收報0.52元，升23.81%；偉祿集團（1196）創52周高，見7.54元，收報7.41元，跌0.13%。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見27.45元，收報27.3元，升2.25%。
9隻股份創上市新低，包括中國通才教育（2175）低見1元，收報1.02元，跌2.86%；滿地科技股份（1400）低見0.022元，收報0.022元，跌4.35%；瑞斯康集團（1679）低見0.2元，收報0.2元，跌23.08%；象興國際（1732）低見0.078元，收報0.08元，跌12.09%；力高健康生活（2370）低見0.4元，收報0.4元，跌12.09%；荃信生物－Ｂ（2509）低見12.9元，收報12.9元，跌2.42%；盈利時（6838）低見0.34元，收報0.34元，跌2.86%；惠陶集團（8238）低見0.035元，收報0.037元，跌9.76%；艾迪康控股（9860）低見6.38元，收報6.57元，升2.18%。
創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.05元，收報1.07元，升0.94%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，無升跌；中能控股（0228）低見0.062元，收報0.064元，無升跌；中國智能科技（0464）低見0.11元，收報0.11元，跌8.33%；信銘生命科技（0474）低見0.056元，收報0.056元，跌11.11%；香港科技探索（1137）低見1.44元，收報1.46元，升0.69%；瀘州銀行（1983）低見1.61元，收報1.73元，升2.37%；興科蓉醫藥（6833）低見0.185元，收報0.2元，跌1.48%。
異動股
上升異動股，包括，世紀聯合控股（1959）創52周高，見0.46元，收報0.4元，升76.21%；華滋國際海洋（2258）創52周高，見0.35元，收報0.29元，升43.56%；金力永磁（6680）收報10.44元，升38.46%；順騰國際控股（0932）收報0.037元，升37.04%；濠亮環球（8118）收報0.081元，升32.79%；中國健康科技集團（1069）收報0.042元，升31.25%；雲能國際（1298）收報0.76元，升24.59%；金力集團（3919）收報0.056元，升24.44%；中國稀土（0769）創52周高，見0.56元，收報0.52元，升23.81%；勵時集團（1327）收報0.069元，升23.21%；雲白國際（0030）收報0.169元，升22.46%。
下跌異動股，包括，瑞斯康集團（1679）創上市新低，見0.2元，收報0.2元，跌23.08%；METROPOLIS CAP（8621）收報0.041元，跌18%；雙樺控股（1241）收報0.07元，跌17.65%；昌利控股（8098）收報0.034元，跌17.07%；天璽曜１１（1010）收報0.4元，跌16.67%；昇柏控股（2340）收報0.196元，跌16.6%；寶發控股（8532）收報0.041元，跌16.33%；興業物聯（9916）收報0.42元，跌16%；禹洲（1628）收報0.112元，跌15.79%。
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