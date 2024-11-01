全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook專頁上以「因為不是免費的」為題發文，指香港山高海深，土地開發成本高昂，同時賣地是政府的其中一個主要收入來源，因此，規劃、開發、儲備和出售土地都是重大決策，社會要有通盤和細緻的考量。
他表示，在土地問題上，大家都有共同理想，即「人均面積大一些，發展密度低一些，市民負擔輕一些，資助房屋多一些」。但他指出，「所有這些理想都要現實，因為都要錢，尤其要考慮政府的財政能力。」
梁振英提到，單以發展密度來說，如果繼續維持在新發展區採用低密度規劃的趨勢，同樣的人口和住戶增長，就需要開發更多土地，需要更多的開發成本；同時，每一呎用公共財政開發得來的土地，賣得的價錢就較低。「以上星期截標的沙田小瀝源地塊為例，報載土地面積6.08萬平方呎， 可建樓面30.42萬平方呎，即每呎土地只可建5呎樓面（這就是專業術語中的「地積比」）。」
梁振英強調，政府要拿揑好準繩、全面思慮，因為地圖上劃的圈圈線線不是免費的，終有一天，還是要面對財政收支問題。由儉轉奢易，由奢轉儉難。「有盈餘的年頭，大家要政府派錢花錢；連續幾年赤字，要像英國一樣，大幅加稅嗎？」
梁振英早前在表示，稱本港土地供過於求，持續造地或會衍生負資產問題，加重政府財政負擔。特首李家超昨日出席行政會議前回應稱，土地供應主導權一定要在政府手中，否則主導權會落入「利益藩籬的控制」，不符市民和香港利益。
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