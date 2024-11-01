中國人民銀行廣東省分行、深圳市分行，中國證監會廣東監管局、深圳監管局聯合公告，該14間證券公司包括招商證券（6099）、廣發證券（1776）、國信證券、平安證券、中金財富、國投證券、中信華南、國泰君安（2611）、華泰證券（6886）、中信建投（6066）、銀河證券（6881）、申萬宏源（6806）、中泰證券、興業證券等。

證監會亦公布，14間持牌法團合資格參與粵港澳大灣區跨境理財通試點計劃，成為首批可向大灣區投資者提供跨境投資服務的券商。它們將與已獲相關內地監管機構確認的內地夥伴券商合作提供相關服務。

這14間持牌法團是中國銀河國際證券（香港）、興證國際證券、中國國際金融香港證券、招商證券（香港）、平證證券（香港）、中信建投（國際）証券、中信証券經紀（香港）、廣發証券（香港）經紀、國信證券（香港）經紀、國泰君安證券（香港）、華泰金融控股（香港）、國證國際證券（香港）、申萬宏源證券（香港）及中泰國際證券。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，這項公布有助推動大灣區內金融市場的互聯互通和促進香港財富管理業務的發展，標誌著證券業界和跨境理財通計劃的一個重要里程碑。證監會將繼續與持份者合作，務求進一步優化和擴大跨境理財通，回應投資者和業界的跨境投資需要。

為深化粵港澳金融合作，根據粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點制度優化安排，中國證監會與中國人民銀行、國家金融監督管理總局和香港證監會配合，穩步推進證券公司參與粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點。經過系統性評估和驗收，該14間證券公司完成業務和系統準備，成為首批試點開展「跨境理財通」的證券公司。

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