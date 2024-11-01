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恒指收市升189點 科指跌0.3% 港股連跌4周 見一年最長連跌

美通脹數據降減息憧憬，拖累隔晚美股表現，亞股普遍跟隨下跌，科技股在MSCI亞太指數中表現墊底。市場觀望今晚公布的美國10月非農就業報告，以尋找聯儲局利率路徑線索。財新今早公布內地10月製造業PMI，重返擴張水平報50.3，勝預期，兼稱政策效果開始顯現，A股先升後跌，恒指、國指創1周最大升幅，收市向上，科指則逆市下跌，兼見兩周低。恒指波幅擴大，大市成交減少，北水流入增加。德翔海運（2510）上市，收跌1.9%。

全周計三大指數連跌4周，見一年最長連跌，恒指本周跌0.41%，國指跌0.58%，科指則跌1.19%。

恒指今早高開110點，高位升349點，低位升36點，高低波幅314點。上升股份比例為32.01%，下跌為32.28%，無升跌為35.7%。

恒指收市升189點或0.93%，報20506點，大市成交金額1414億元，較上日減少8.41%，是10月28日1363.21億元成交後最少；國指升78點或1.08%，報7342點。恒生科技指數收報4483點，跌0.34%。

藍籌股成交金額658.98億元，佔大市成交46.6%；科指成份股成交金額377.48億元，佔大市成交26.69%；國指成份股成交金額590.21億元，佔大市成交41.74%。

24隻雙櫃台股，總成交0.47億元人民幣，相當於約0.52億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.82%，至143.92億元，佔大市成交10.17%。牛熊證成交金額74.02億元，減少0.78%；窩輪成交金額69.9億元，增加2.58%。

藍籌55隻升，25隻下跌，2隻無升跌。金沙中國（1928）升5.45%，收報20.9元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌8.35%，收報5.27元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報419.2元，升3.61%；跌幅最大的是理想（2015）收報97.1元，跌9.59%。

恒指曾升穿10天線(20532.22點)。科指曾升穿10天線(4533.58點)。

北水南下合計淨流入42.53億元，較上日增加58.51%，淨流入金額是10月29日67.53億元後最多。連續第2日流入，累計流入69.35億元，對上一次連續2日淨流入是2024年10月28日。

三大指數表現

恒指曾升最多1.72%，是10月23日後最大升幅，當日升幅為2.16%。高見20667.22點，是10月30日20681.52點後最高。今日收市報20506.43點，是10月29日後收市新高，當日報20701.14點。

科指曾跌最多0.98%，是10月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.86%。低見4454.93點，是10月18日4329.92點後最低。今日收市報4483.91點，是10月17日後收市新低，當日報4349.77點。連跌3日，累計跌139.93點，對上一次連跌3日是10月16日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是10月14日。

國指曾升最多2%，是10月23日後最大升幅，當日升幅為2.54%。高見7409.46點，是10月29日7504.73點後最高。今日收市報7342.66點，是10月29日後收市新高，當日報7417.53點。

一周表現

恒指本周累跌0.41%或83點，跌幅是10月25日後最大，當時收市跌幅為1.03%；恒指連跌4周，對上一次連跌4周，是2023年9月29日；本周表現最佳的是龍湖（0960），累升7.24%，其次為潤地（1109）及蒙牛（2319），分別升6.36%及6.25%。而表現最差的是石藥（1093），累跌15.41%，其次為翰森製藥（3692）及理想（2015），分別跌14.02%及12.68%。

國指本周累跌0.58%或42點，跌幅是10月25日後最大，當時收市跌幅為1.16%；國指連跌4周，對上一次連跌4周，是2023年9月29日；本周表現最佳的是龍湖集團（0960），累升7.24%，其次為華潤置地（1109）及蒙牛（2319），分別升6.36%及6.25%。而表現最差的是石藥（1093），累跌15.41%，其次為理想（2015）及中芯國際（0981），分別跌12.68%及10.59%。

科指本周累跌1.19%或54點，跌幅是10月25日後最大，當時收市跌幅為1.37%；科指連跌4周，對上一次連跌4周，是2023年9月29日；本周表現最佳的是嗶哩嗶哩（9626），累升7.61%，其次為小鵬（9868）及小米（1810），分別升5.98%及5.2%。而表現最差的是理想（2015），累跌12.68%，其次為中芯國際（0981）及華虹半導體（1347），分別跌10.59%及9.74%。

午後消息股表現

澳門10月博彩毛收入按年升6.6% 増幅今年最低。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報4.82元，升0.84%。

美高梅中國（2282）收報10.4元，升3.17%。

澳博（0880）收報2.69元，升0.75%。

永利澳門（1128）收報6.22元，升1.3%。

銀河娛樂（0027）收報34.85元，升0.87%。

金沙中國（1928）收報20.9元，升5.45%。

健倍苗苗（2161）盈喜 料中期綜合溢利增逾50%。創52周高，見1.18元，收報1.17元，升21.88%。

今早及隔晚消息股表現

禹洲（1628）境外債重組 先供股 後向債權人換股 解決66億美元債務。收報0.1元，跌24.81%。

德翔海運（2510）上市，定價4.18元。曾跌最多6.46%，高位升1.67%，收報4.1元，跌1.91%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，大成食品（3999）收報0.6元，無升跌。

首程控股（0697）見52周低1.02元，收報1.03元，跌0.96%。

鳳祥股份（9977）第三季收入按年升2.2%至14.42億元人幣。收報0.95元，跌2.06%。

永旺（0984）提早結束深圳寶安區AEON租約，因上半年持續虧損。收報0.4元，升3.9%。

經濟日報（0423）盈警，料中期虧損擴大至3400萬元。收報0.82元，跌3.53%。

石藥集團（1093）盈警，料今年首三季少賺16%。收報5.27元，跌8.35%。

路勁基建（1098）首三季總物業銷售92億人幣，跌55%。收報1.23元，升1.65%。

世茂服務（0873）與合營夥伴斥4億拓電動車充電站業務。收報0.98元，無升跌。

保利置業（0119）就出售疊石塘山項目訂立和解協議。收報1.71元，升1.79%。

理想汽車（2015）第三季收入升24%至429億元人幣，純利略跌0.3%。收報97.1元，跌9.59%。

香港寬頻（1310）全年轉盈，賺1027.7萬元，末期息16.5仙。創52周高，見3.78元，收報3.6元，升4.96%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見11.6元，收報11.3元，跌1.05%；應星控股（1440）創上市新高，見14.8元，收報14.48元，升1.12%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見23.45元，收報23.45元，升8.31%；邁富時（2556）創上市新高，見121.6元，收報119.4元，跌0.42%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8983.1元，收報8983.1元，升0.1%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1075.35元，收報1075.2元，跌0.01%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8326.15元，收報8326.15元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1155元，收報1155元，升0.04%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.47元，收報8.335元，跌1.19%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1071.8元，收報1071.8元，升0%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見26.7元，收報26.1元，升25.48%；德翔海運（2510）創上市新高，見4.25元，平上市低位0元，收報4.1元，跌1.91%；普星能量（0090）創52周高，見0.54元，收報0.48元，升18.52%；國銳生活（0108）創52周高，見1元，收報0.95元，升11.76%；方正控股（0418）創52周高，見0.92元，收報0.9元，升4.65%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.84元，收報0.8元，跌2.44%；意達利控股（0720）創52周高，見0.2元，收報0.198元，無升跌；中國稀土（0769）創52周高，見0.56元，收報0.5元，升19.05%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見27.45元，收報27.3元，升2.25%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國通才教育（2175）低見1元，收報1.09元，升3.81%；奧威控股（1370）低見0.3元，收報0.5元，無升跌；滿地科技股份（1400）低見0.02元，收報0.02元，跌13.04%；力高集團（1622）低見0.36元，收報0.385元，跌12.5%；瑞斯康集團（1679）低見0.2元，收報0.226元，跌13.08%；象興國際（1732）低見0.076元，收報0.091元，無升跌；眾誠能源（2337）低見1.91元，收報1.96元，無升跌；力高健康生活（2370）低見0.4元，收報0.41元，跌9.89%；偉立控股（2372）低見0.215元，收報0.22元，跌4.76%；荃信生物－Ｂ（2509）低見12.9元，收報13元，跌1.66%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.05元，收報1.07元，升0.94%；科聯系統（0046）低見1.85元，收報1.85元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，無升跌；中能控股（0228）低見0.062元，收報0.063元，跌1.56%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；中國智能科技（0464）低見0.11元，收報0.12元，無升跌；信銘生命科技（0474）低見0.056元，收報0.07元，升11.11%；恆和集團（0513）低見0.161元，收報0.163元，無升跌；首程控股（0697）低見1.02元，收報1.03元，跌0.96%；萊爾斯丹（0738）低見0.31元，收報0.31元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，世紀聯合控股（1959）創52周高，見0.46元，收報0.43元，升89.43%；金力永磁（6680）創52周高，見11.1元，收報10.86元，升44.03%；雲能國際（1298）收報0.83元，升36.07%；濠亮環球（8118）收報0.082元，升34.43%；中國健康科技集團（1069）收報0.043元，升34.38%；華滋國際海洋（2258）創52周高，見0.35元，收報0.27元，升33.66%；順騰國際控股（0932）收報0.036元，升33.33%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見26.7元，收報26.1元，升25.48%；海峽石油化工（0852）收報0.237元，升22.16%；健倍苗苗（2161）創52周高，見1.18元，收報1.17元，升21.88%；日光控股（8451）收報0.098元，升20.99%。

下跌異動股，包括，GOLDWAY EDU（8160）收報0.25元，跌29.58%；禹洲（1628）收報0.1元，跌24.81%；中國數字視頻（8280）收報0.037元，跌24.49%；同源康醫藥－Ｂ（2410）收報23.25元，跌20.51%；天璽曜１１（1010）收報0.385元，跌19.79%；能源及能量環球（1142）收報0.53元，跌18.46%；興業物聯（9916）收報0.415元，跌17%；汽車街（2443）收報25.2元，跌16.83%；中國新消費股權（8563）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌16.67%。

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