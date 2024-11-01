政府統計處公布，香港今年9月零售業總銷貨價值的臨時估計為296億元，按年跌6.9%，連跌七個月，勝過市場預期的跌9%，扣除價格變動後，今年9月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌8.7%。
今年首9個月計，零售業總銷貨價值按年跌7.6%；扣除價格變動後，總銷貨數量按年跌9.2%。今年9月零售業總銷貨價值中網上銷售佔10.4%，其銷售價值的臨時估計為31億元，按年下跌11.8%。
單計今年9月，超級市場貨品銷貨價值跌1.1%；電器及其他未分類耐用消費品下跌7.6%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌17.9%；食品、酒類飲品及煙草跌3.2%；服裝跌8.7%；藥物及化妝品跌2.5%；百貨公司跌11.4%；汽車及汽車零件跌26.7%；燃料跌8.6%；傢具及固定裝置跌14.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌3.8%；中藥下跌17.7%；以及眼鏡店下跌10.6%。
此外，9月其他未分類消費品升2.9%；書報、文具及禮品亦升20.3%。
政府發言人表示，九月零售業總銷貨價值按年繼續下跌，但跌幅有所收窄，短期仍受市民和旅客消費模式轉變所影響，然而內地經濟前景隨著近日推出的措施而改善，港元匯率在美國減息下或會隨美元走弱，均有助提振氣氛及推動消費。
此外，內地政府的多項惠港措施、特區政府各項提振市面氣氛的舉措及就業收入增加，均會對零售業有所幫助。
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