moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港9月零售錄296億元跌6.9% 勝市場預期 

政府統計處公布，香港今年9月零售業總銷貨價值的臨時估計為296億元，按年跌6.9%，連跌七個月，勝過市場預期的跌9%，扣除價格變動後，今年9月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌8.7%。

今年首9個月計，零售業總銷貨價值按年跌7.6%；扣除價格變動後，總銷貨數量按年跌9.2%。今年9月零售業總銷貨價值中網上銷售佔10.4%，其銷售價值的臨時估計為31億元，按年下跌11.8%。

單計今年9月，超級市場貨品銷貨價值跌1.1%；電器及其他未分類耐用消費品下跌7.6%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌17.9%；食品、酒類飲品及煙草跌3.2%；服裝跌8.7%；藥物及化妝品跌2.5%；百貨公司跌11.4%；汽車及汽車零件跌26.7%；燃料跌8.6%；傢具及固定裝置跌14.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌3.8%；中藥下跌17.7%；以及眼鏡店下跌10.6%。

此外，9月其他未分類消費品升2.9%；書報、文具及禮品亦升20.3%。

政府發言人表示，九月零售業總銷貨價值按年繼續下跌，但跌幅有所收窄，短期仍受市民和旅客消費模式轉變所影響，然而內地經濟前景隨著近日推出的措施而改善，港元匯率在美國減息下或會隨美元走弱，均有助提振氣氛及推動消費。

此外，內地政府的多項惠港措施、特區政府各項提振市面氣氛的舉措及就業收入增加，均會對零售業有所幫助。

 

其他報道

恒指收市升189點 科指跌0.3% 港股連跌4周 見一年最長連跌

北角匯ACX戲院因內部裝修暫停營業至另行通告

梁振英：香港土地開發成本高昂 所有理想都要錢 要考慮政府財政能力

高盛：特朗普若提高關稅 中國或加大財政支持、轉向消費

澳門10月博彩毛收入按年升6.6% 増幅今年最低

俄羅斯向Google開出「37位數」天價罰款 超過全球GDP總額

健倍苗苗盈喜 料中期綜合溢利增逾50%

半日沽空金額增20% 小米沽空增1倍

恒指半日升318點 升幅一周最大 德翔海運上市潛水4%

ChatGPT增添搜索功能

萬達據報以1.6億英鎊出售游艇製造商Sunseeker

蘋果業績符預期 中國市場表現依然疲軟