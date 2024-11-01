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內地10月物業成交量按年升3.9% 終止8連跌

內地於9月底以來推出一連串刺激房市新政和「金九銀十」行情，內地傳媒引述住建部「全國房地產市場監測系統」的網簽數據顯示，10月商品房成交量按年及按月均增長，整體新建商品房和二手成交總量增長3.9%，自今年2月連續8個月下降後首次增長，其中新建商品房網簽成交量按年增長0.9%，比9月擴大12.5個百分點，自去年6月連續15個月下降後首次錄增長；二手樓網簽成交量年增8.9%，連續7個月增長。

其中一、二線城市增長明顯，新建商品房網簽成交量按年增14.1%，二手樓網簽成交量按年增47.3%。廣州、深圳、南京、寧波、大連及東莞等城市新建商品房成交量按年增長超過30%；北京、上海、深圳、杭州等城市中古屋成交量按年增長超過50%。

分地區看，在內地31個省份中，11個新建商品房10月網簽成交量增長，較9月增加6個；20個省份二手樓網簽成交量增長，較9月增加2個。

統計數據顯示，10月全國新建商品房網簽成交量按月增長6.7%﹔二手樓網簽成交量按月增長4.5%﹔新建商品房和二手房成交總量按月增長5.8%。

受惠樓市新政利好，深圳控股（00604）指10月首兩周銷售超過1100套單位，認購金額超過45億元人民幣（下同）。其中，深圳市龍華區的深業上城學府於開盤當日332套房源售罄，認購總金額約25億元，成為深圳「929」新政後首個日光盤，而深圳市福田區深業上林苑公寓開盤當日去貨超過七成，成深圳公寓項目銷售冠軍。

此外，該集團指，第三季度集團銷售額約17.53億元，銷售面積約7.5萬平方米，而今年首9個月總銷售額約79.31億元，跌58.5%，總銷售面積約31.4萬平方米，每平方米平均售價約2.5萬元。  

 