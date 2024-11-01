內地於9月底以來推出一連串刺激房市新政和「金九銀十」行情， 內地傳媒引述住建部「全國房地產市場監測系統」的網簽數據顯示， 10月商品房成交量按年及按月均增長，整體新建商品房和二手成交 總量增長3.9%，自今年2月連續8個月下降後首次增長，其中新 建商品房網簽成交量按年增長0.9%，比9月擴大12. 5個百分點，自去年6月連續15個月下降後首次錄增長；二手樓網 簽成交量年增8.9%，連續7個月增長。