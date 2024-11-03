他上星期率領一個超過100人、包括金融及創科界的商務代表團，出訪沙特阿拉伯利雅得。部分團員正繼續留在利雅得或已計劃未來數周再訪中東，以繼續跟當地伙伴洽談磋商。

陳茂波指，今次出訪的重點成果包括見證了首兩隻追縱港股的交易所買賣基金(ETF)正式在沙特上市，標誌著兩地實現雙向的資金融通。其中一隻ETF更是中東地區規模最大的同類產品。

他指，從去年11月沙特首隻ETF在香港掛牌，到這次港股ETF在沙特上市，可說是「一帶一路」資金融通的良好案例。

其次金管局與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）簽署備忘錄，共同設立一個規模10億美元的投資基金，將投資於香港和粵港澳大灣區在製造業、再生能源、金融科技和醫療保健等範疇的企業在沙特的業務，為相關企業提供平台推動業務國際化發展。

在機構合作層面，香港科技園以及恆指公司分別與沙特的夥伴，即未來投資倡議研究所（FII Institute）、沙特交易所（Saudi Tadawul)等，簽訂了合作協議，加強交流合作、知識共享。

以及在企業層面，超過20家來自香港的初創企業在沙特「未來投資倡議」(FII) 會議期間進行了路演，部份已獲沙特投資人邀請進一步探索潛在的業務合作；當中七家初創跟中東企業和機構簽署備忘錄，共同探索發展機遇及落地應用場景。此外，一家來自數碼港的金融科技企業，更與當地夥伴簽訂商業協議。

同時，與沙特的投資者和金融監管部門交流積極，雙方將深入探討兩地在金融服務、產品開發和人才培訓方面的合作。

陳茂波表示，沙特各界對香港的角色、優勢和價值有更深入的了解，也就兩地合作建立了相當的互信基礎。無論是參與FII的活動，又或是金融或創科界別團員參與跟當地相關界別的會面洽談以及其他推介活動，大家都感受到當地的與會者和夥伴有非常積極的合作意願，希望更具體、更快落實與香港的合作。

此外，在會面交流中，不少中東投資機構都表示，香港國際化、多元化，能兼容尊重不同文化價值，讓雙方較能在互相尊重、互惠互利的基礎上深化合作。對他們而言，香港「超級聯繫人」的角色，除了聯通內地和傳統歐美及中東市場外，更可擴展至聯繫各個不同背景和文化的新興市場。

未來政府會加倍聚焦發揮好這方面的潛力和優勢，除了與不同的新興市場建立雙邊聯繫，更要把各種聯繫進一步編織起來，構建成一個更廣泛緊密的朋友圈，打造一個更深厚穩固的工商金融創科網絡。

陳茂波表示，事實上香港跟沙特在發展的思路及策略上，有不少共同之處。例如，香港正積極透過共同投資引導科技研發與產業群聚，希望透過「耐心資本」的牽引，支持產業發展，包括構建蓬勃的產業生態圈，讓經濟更多元發展。事實上，包括沙特在內的中東國家，近年亦明確透過投資促進自身經濟發展、科技應用、綠色轉型，以至產業多元。

以金融為例，因應中東地區不同發展項目的融資需要，未來我們有空間發展基建融資、重新推動伊斯蘭金融產品，以及加強資產和財富管理服務的推廣。

此外，加速推動企業同時在兩地交易所掛牌，亦有助吸引中東企業來港上市，這有利吸引中東市場的資金來港，包括他們持有的離岸人民幣，既可增加香港市場的流動性、並進一步蓬勃本港的離岸人民幣業務，亦可讓本港投資者有更多投資中東地區項目的機會，實在一舉多得。