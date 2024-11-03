moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

天韵國際鉅資下落不明 聯交所指令除牌

天韵國際（6836）由於額資金下落不明，今年四月遭證監會勒令停牌後，最新天韵國際公布，接獲聯交所於11月1日發出的函件，指公司不再適合上市，決定將公司除牌。

根據上市規則第2B章，公司有權於該決定發出日期起計七個營業日內，即2024年11月12日或之前將該決定轉介予聯交所上市覆核委員會覆核。倘公司決定不作出覆核，公司股份上市的最後一日將為2024年11月15日，而其股份的上市地位將於2024年11月18日上午九時正取消。

上市委員會指除牌決定是由於，公司未能於原定復牌限期，即2023年9月30日前履行當時的復牌指引。公司於2022年11月恢復股份買賣，乃透過提交與事實不符的陳述及聲明而獲得有關批准，否則聯交所不會允許股份復牌。

同時，公司的財務事宜長期以來一直存在各種違規行為，而公司一直未能處理及糾正該等違規行為。基於存在嚴重多報銀行結餘、少報負債、虛構收入及虛假文件的偽造帳目，故已刊發的財務業績屬虛假及具誤導成分。

另外，公司自2019年起一段長時間內披露或以其他方式提供虛假陳述、偽造文件及財務記錄，以隱瞞多項違規事項。公司持續重大違反上市規則以及其他法律及法規，妨礙了公平、有序及知情的證券交易市場的運作，並損害了投資者的利益。

加上，公司一直存在重大內部控制失誤，導致無法防止或偵測企業不當行為、保護本公司資產，並及時向股東及潛在投資者披露重大資科。上述行為損害股東的利益以及公平、有序及知情的證券交易市場。 公司亦未能證明其擁有實質、可行及可持續的業務。公司現為上市空殼公司。

以及，該等事宜所引起的監管問題屬於上市一般原則的根本問題，無法補救。聯交所有法定責任維持一個有序、知情及公平的證券交易市場，並以公眾利益為依歸，特別顧及投資大眾的利益。

天韵國際指，現正審閱該決定，並正就此與專業顧問進行討論，並將考慮是否提出將該決定提交上市覆核委員會進行覆核之要求。

公司自今年3月26日申請停牌，於4月12日遭證監會指示聯交所將公司停牌，公司將繼續停牌，直至另行通知。