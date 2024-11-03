根據上市規則第2B章，公司有權於該決定發出日期起計七個營業日內，即2024年11月12日或之前將該決定轉介予聯交所上市覆核委員會覆核。倘公司決定不作出覆核，公司股份上市的最後一日將為2024年11月15日，而其股份的上市地位將於2024年11月18日上午九時正取消。

上市委員會指除牌決定是由於，公司未能於原定復牌限期，即2023年9月30日前履行當時的復牌指引。公司於2022年11月恢復股份買賣，乃透過提交與事實不符的陳述及聲明而獲得有關批准，否則聯交所不會允許股份復牌。

同時，公司的財務事宜長期以來一直存在各種違規行為，而公司一直未能處理及糾正該等違規行為。基於存在嚴重多報銀行結餘、少報負債、虛構收入及虛假文件的偽造帳目，故已刊發的財務業績屬虛假及具誤導成分。

另外，公司自2019年起一段長時間內披露或以其他方式提供虛假陳述、偽造文件及財務記錄，以隱瞞多項違規事項。公司持續重大違反上市規則以及其他法律及法規，妨礙了公平、有序及知情的證券交易市場的運作，並損害了投資者的利益。

加上，公司一直存在重大內部控制失誤，導致無法防止或偵測企業不當行為、保護本公司資產，並及時向股東及潛在投資者披露重大資科。上述行為損害股東的利益以及公平、有序及知情的證券交易市場。 公司亦未能證明其擁有實質、可行及可持續的業務。公司現為上市空殼公司。

以及，該等事宜所引起的監管問題屬於上市一般原則的根本問題，無法補救。聯交所有法定責任維持一個有序、知情及公平的證券交易市場，並以公眾利益為依歸，特別顧及投資大眾的利益。

天韵國際指，現正審閱該決定，並正就此與專業顧問進行討論，並將考慮是否提出將該決定提交上市覆核委員會進行覆核之要求。

公司自今年3月26日申請停牌，於4月12日遭證監會指示聯交所將公司停牌，公司將繼續停牌，直至另行通知。