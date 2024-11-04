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港股ADR跌81點 夜期低水16點 美期跌亞股升

美股向上，港股ADR跌81點或0.4%，報20425點，即月恒指夜期跌41點，報20490點，夜期低水16點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.66%，折合報416.82元；阿里巴巴（9988）跌0.4%，折合報94.85元；美團（3690）升1.41%，折合報186.51元；匯控（0005）升0.1%，折合報71.82元；建行（0939）升1.93%，折合報6.14元。

道期現跌0.369%；標期現跌0.2%；納期現跌0.11%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現升0.19%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.22%。

VIX指數隔晚跌5.52%或1.28點，報21.88點。

紐油現升1.71%或1.19美元，報70.68美元；布油現升1.64%或1.2美元，報74.3美元；金價現升0.06%或1.91美元，報2738.44美元；LME 銅期貨隔晚升0.67%或64.5美元，報9570.5美元。比特幣現跌1.11%或773.07美元，報68341.06美元；美國10年期債息現升2.31%或0.0992厘，報4.3836厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括，景瑞控股（1862）及百勝中國（9987）

天韵國際（6836）鉅資下落不明，聯交所指令除牌。

越房交通（1052）擬售天津合營項目六成權股，底價1.9億人幣。

偉祿集團（1196）近4億元售先施75%股權予控股股東。

長城汽車（2333）10月總銷量跌11%。

比亞迪（1211）10月銷量升66%至50.27萬。

蔚來（9866）10月交付量升三成，樂道L60交付4319輛。

新地（0016）執董劉德揚退任。

吉利汽車（0175）10月總銷量升28%至22.67萬輛，極氪升近一倍。

京東（9618）雙11訂單成交均錄雙位數增長　香港訂單翻倍。

理想汽車（2015）10月交付按年升27%至5.14萬輛。

小鵬汽車（9868）10月交付2.39萬輛，創月交付新紀錄。

阿里巴巴（9988）旗下天貓「雙11」昨晚啟動第二輪售賣期，至今逾373個品牌成交突破億人幣。

內地14間證商成首批試點，參與「跨境理財通」服務。

港9月零售錄296億元跌6.9%，勝市場預期。

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