恒指今早高開78點或0.39%，報20584點，大市成交金額13億元；國指今早高開33點或0.47%，報7376點。恒生科技指數開市報4512點，升0.63%。上升股份比例為9.23%，下跌為3.46%，無升跌為87.29%。