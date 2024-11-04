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恒指高開78點 科指升0.6% 攜程升3%

恒指今早高開78點或0.39%，報20584點，大市成交金額13億元；國指今早高開33點或0.47%，報7376點。恒生科技指數開市報4512點，升0.63%。上升股份比例為9.23%，下跌為3.46%，無升跌為87.29%。

藍籌48隻升，13隻下跌，21隻無升跌。攜程（9961）升3.78%，報516元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌1.08%，報22.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，3隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報516元，升3.78%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報27.35元，跌0.91%。

恒指重上10天線(20542.82點)。科指續低於10天線(4535.62點)。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，景瑞控股（1862）停牌。

百勝中國（9987）開市報342元，跌0.52%。

越房交通（1052）擬售天津合營項目六成權股，底價1.9億人幣。開市報3.71元，無升跌。

偉祿集團（1196）近4億元售先施75%股權予控股股東。無成交，報7.27元。

長城汽車（2333）10月總銷量跌11%。開市報12.8元，升1.59%。

比亞迪（1211）10月銷量升66%至50.27萬。開市報280.2元，升0.94%。

蔚來（9866）10月交付量升三成，樂道L60交付4319輛。開市報40.25元，無升跌。

新地（0016）執董劉德揚退任。開市報85.2元，無升跌。

吉利汽車（0175）10月總銷量升28%至22.67萬輛，極氪升近一倍。開市報13.98元，升1.01%。

京東（9618）雙11訂單成交均錄雙位數增長　香港訂單翻倍。開市報158.7元，升0.38%。

理想汽車（2015）10月交付按年升27%至5.14萬輛。開市報98.1元，升1.03%。

小鵬汽車（9868）10月交付2.39萬輛，創月交付新紀錄。開市報45.15元，升1.92%。

阿里巴巴（9988）旗下天貓「雙11」昨晚啟動第二輪售賣期，至今逾373個品牌成交突破億人幣。開市報95.6元，升0.63%。

內地14間證商成首批試點，參與「跨境理財通」服務。

中資券商

中金（3908）開市報14.4元，升1.41%。

中信証券（6030）開市報21.5元，升1.18%。

華泰證券（6886）開市報13.52元，升1.2%。

中國銀河（6881）開市報7.1元，升0.71%。

光大證券（6178）開市報7.61元，升1.2%。

招商證券（6099）開市報13.42元，升1.82%。

廣發証券（1776）開市報11.3元，升0.89%。

國泰君安（2611）開市報11.48元，升1.06%。

中信建投（6066）開市報9.54元，升0.95%。

申萬宏源（6806）開市報2.52元，升2.02%。

港9月零售錄296億元跌6.9%，勝市場預期。

周大福（1929）開市報7.38元，升1.23%。

破頂股表現

破頂股包括，華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見26.85元，開市報26.85元，升2.87%；IDT INT'L（0167）創52周高，見0.034元，開市報0.034元，升88.89%；方正控股（0418）創52周高，見0.93元，開市報0.93元，升3.33%；中國恒天立信國際（0641）創52周高，見0.4元，開市報0.4元，升8.11%；天機控股（1520）創52周高，見0.199元，開市報0.199元，升9.34%；渣打集團（2888）創52周高，見91.5元，開市報91.5元，升1.1%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見27.5元，開市報27.5元，升0.73%。

破底股方面

創上市新低，包括友寶在線（2429）低見9.17元，開市報9.17元，跌14.94%。

異動股

上升異動股，包括，IDT INT'L（0167）創52周高，見0.034元，開市報0.034元，升88.89%；連成科技集團（8635）開市報0.125元，升13.64%；豐德麗控股（0571）開市報0.06元，升13.21%；裕承科金（0279）開市報0.047元，升11.9%；信達生物（1801）開市報39元，升11.27%；天機控股（1520）創52周高，見0.199元，開市報0.199元，升9.34%；中國恒天立信國際（0641）創52周高，見0.4元，開市報0.4元，升8.11%；稀鎂科技（0601）開市報0.161元，升8.05%；雲頂新耀－Ｂ（1952）開市報33.45元，升7.9%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.075元，升5.63%；川控股（1420）開市報0.106元，升4.95%。

下跌異動股，包括，友寶在線（2429）創上市新低，見9.17元，開市報9.17元，跌14.94%；綠竹生物－Ｂ（2480）開市報22.1元，跌9.8%；眾淼控股（1471）開市報6.18元，跌9.65%；鍋圈（2517）開市報2.45元，跌8.24%；中國創新投資（1217）開市報0.012元，跌7.69%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.162元，跌7.43%；雲能國際（1298）開市報0.78元，跌6.02%；嬴集團（0397）開市報0.098元，跌5.77%；國農金融投資（8120）開市報0.05元，跌5.66%；港亞控股（1723）開市報0.32元，跌4.48%；百望股份（6657）開市報35.5元，跌3.92%。

 

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