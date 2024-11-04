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港元拆息全線向下 1個月HIBOR見逾1個月低

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌13.1點子至4.0847%，是9月26日後最低，當日報4.07566%。對上一次連跌2日是10月23日，當日拆息報4.24018%。

港元現報7.7744元升值28點子，曾貶值最多11點子，報7.7783元，亦曾升值最多29點子，報7.7743元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.26億元，與上日相同。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌23.99點子至3.65774%，是9月20日後最低；1星期HIBOR跌12.07點子至3.99179%，是9月23日後最低；2星期HIBOR跌9.44點子至4.04512%，是9月23日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.41點子至4.25518%，是9月30日後最低；6個月期HIBOR跌1.57點子至4.18435%，是10月29日後最低；12個月期HIBOR跌1.04點子至4.08893%，是10月28日後最低。

美元指數現報103.681貶值0.601點或0.58%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7445%，終止連續3日收窄，利差是2024年10月29日後最闊，當日差距為-0.7488%。

對上一次終止連續3日收窄，是2024年10月28日，當日利差報-0.7519%。

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