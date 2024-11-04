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恒指半日升21點 波幅近兩個月最窄 成交減26% 攜程升5%

市場觀望美國大選、人大會議、聯儲局等央行議息，大市成交較上日午市減少26%，恒指反覆微升，波幅收窄至187點，是9月11日後最窄，當日報160.68點。日股假期休市，A股、韓股台股承接美股上周五升勢而向上。攜程（9961）升5.89%，是升幅最大的藍籌及科指成份股。恒指今早高開78點，高位升127點，低位跌60點，高低波幅187點。上升股份比例為24.51%，下跌為28.32%，無升跌為47.15%。

恒指半日升21點或0.11%，報20528點，大市成交金額639億元；國指升6點或0.09%，報7349點。恒生科技指數收報4523點，升0.88%。

藍籌股成交金額251.74億元，佔大市成交39.39%；科指成份股成交金額140.09億元，佔大市成交21.92%；國指成份股成交金額232.36億元，佔大市成交36.36%。

24隻雙櫃台股，總成交0.18億元人民幣，相當於約0.2億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少33.62%，至95.52億元，佔大市成交14.94%。牛熊證成交金額41.47億元，減少43.96%；窩輪成交金額54.04億元，減少22.68%。

藍籌40隻升，37隻下跌，5隻無升跌。攜程（9961）升5.89%，收報526.5元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌2.58%，收報15.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報526.5元，升5.89%；跌幅最大的是京東（9618）收報155.3元，跌1.77%。

恒指曾升穿10天線(20537.19點)。科指曾升穿10天線(4536.71點)。

北水南下合計淨流入25.34億元，較上日減少40.41%，淨流入金額是11月1日42.52億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入94.69億元，對上一次連續3日淨流入是10月29日。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，景瑞控股（1862）停牌。

百勝中國（9987）收報361.6元，升5.18%。

越房交通（1052）擬售天津合營項目六成權股，底價1.9億人幣。收報3.72元，升0.27%。

偉祿集團（1196）近4億元售先施75%股權予控股股東。收報7.39元，升1.65%。

長城汽車（2333）10月總銷量跌11%。收報13.18元，升4.6%。

比亞迪（1211）10月銷量升66%至50.27萬。收報289.8元，升4.39%。

蔚來（9866）10月交付量升三成，樂道L60交付4319輛。收報40.45元，升0.5%。

新地（0016）執董劉德揚退任。收報84.8元，跌0.47%。

吉利汽車（0175）10月總銷量升28%至22.67萬輛，極氪升近一倍。收報14.38元，升3.9%。

京東（9618）雙11訂單成交均錄雙位數增長　香港訂單翻倍。收報155.3元，跌1.77%。

理想汽車（2015）10月交付按年升27%至5.14萬輛。收報99.85元，升2.83%。

小鵬汽車（9868）10月交付2.39萬輛，創月交付新紀錄。收報46.4元，升4.74%。

阿里巴巴（9988）旗下天貓「雙11」昨晚啟動第二輪售賣期，至今逾373個品牌成交突破億人幣。收報96元，升1.05%。

內地14間證商成首批試點，參與「跨境理財通」服務。

中資券商

中金（3908）收報14.58元，升2.68%。

中信証券（6030）收報22.1元，升4%。

華泰證券（6886）收報13.92元，升4.19%。

中國銀河（6881）收報7.44元，升5.53%。

光大證券（6178）收報7.76元，升3.19%。

招商證券（6099）收報13.76元，升4.4%。

廣發証券（1776）收報11.6元，升3.57%。

國泰君安（2611）收報11.76元，升3.52%。

中信建投（6066）收報9.88元，升4.55%。

申萬宏源（6806）收報2.59元，升4.86%。

港9月零售錄296億元跌6.9%，勝市場預期。

謝瑞麟（0417）收報0.87元，升16%。

周大福（1929）收報7.36元，升0.96%。

普拉達（1913）收報58.35元，升0.26%。

六福集團（0590）收報14.96元，跌0.27%。

周生生（0116）收報6.48元，升0.31%。

東方表行集團（0398）收報3.42元，跌0.58%。

英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.175元，無升跌。

寶光實業（0084）收報0.081元，升1.25%。

新秀麗（1910）收報18.02元，跌0.44%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見13.3元，收報13.08元，升15.75%；經緯天地（2477）創上市新高，見4.4元，收報4.22元，升23.75%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見23.7元，收報22.35元，跌4.69%；邁富時（2556）創上市新高，見122.8元，收報122.6元，升2.68%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見232.2元，收報224.8元，升7.66%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見25.5元，收報25.15元，升0.6%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8983.35元，收報8983.35元，升0%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1099.05元，收報1099.05元，升0.1%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見27.25元，收報26.45元，升1.34%；德翔海運（2510）創上市新高，見4.38元，收報4.24元，升3.41%；國銳生活（0108）創52周高，見1元，收報0.91元，跌4.21%；IDT INT'L（0167）創52周高，見0.051元，收報0.037元，升105.56%；方正控股（0418）創52周高，見0.95元，收報0.91元，升1.11%；中國恒天立信國際（0641）創52周高，見0.4元，收報0.37元，無升跌；恆富控股（0643）創52周高，見0.49元，收報0.49元，升4.26%；意達利控股（0720）創52周高，見0.205元，收報0.195元，跌1.52%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見28元，收報27.45元，升0.55%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，中能控股（0228）低見0.061元，收報0.062元，跌1.59%；滿地科技股份（1400）低見0.017元，收報0.017元，跌15%；力高集團（1622）低見0.345元，收報0.37元，跌3.9%；偉立控股（2372）低見0.212元，收報0.223元，升1.36%；友寶在線（2429）低見4.95元，收報5.11元，跌52.6%；荃信生物－Ｂ（2509）低見12.8元，收報12.8元，跌1.54%；鍋圈（2517）低見2.03元，收報2.06元，跌22.85%；美因基因（6667）低見7.35元，收報7.7元，跌0.39%；惠陶集團（8238）低見0.034元，收報0.037元，升2.78%；力天影業（9958）低見0.133元，收報0.139元，跌4.79%。

創52周低，其中包括，科聯系統（0046）低見1.85元，收報1.85元，無升跌；首程控股（0697）低見1.01元，收報1.04元，升0.97%；香港科技探索（1137）低見1.44元，收報1.45元，無升跌；皇庭智家（1575）低見0.064元，收報0.068元，跌1.45%；濟豐包裝（1820）低見6.1元，收報6.23元，跌0.8%；譽燊豐控股（2132）低見0.15元，收報0.15元，跌0.66%；華潤飲料（2460）低見14.44元，收報14.66元，跌3.17%；康健國際醫療（3886）低見0.24元，收報0.244元，跌1.61%。

異動股

上升異動股，包括，IDT INT'L（0167）創52周高，見0.051元，收報0.037元，升105.56%；高雅光學（0907）收報0.105元，升34.62%；大唐西市（0620）收報0.34元，升25.93%；皇冠環球集團（0727）收報0.157元，升25.6%；匯財金融投資（8018）收報0.086元，升24.64%；經緯天地（2477）創上市新高，見4.4元，收報4.22元，升23.75%；中木國際（1822）收報0.37元，升19.35%；易生活控股（0223）收報0.14元，升17.65%；昭衍新藥（6127）收報10.24元，升17.3%；腦洞科技（2203）收報0.31元，升16.98%；巨濤海洋石油服務（3303）收報0.79元，升16.18%。

下跌異動股，包括，友寶在線（2429）創上市新低，見4.95元，收報5.11元，跌52.6%；衍匯亞洲（8210）收報0.042元，跌25%；鍋圈（2517）創上市新低，見2.03元，收報2.06元，跌22.85%；濠亮環球（8118）收報0.067元，跌18.29%；木薯資源（0841）收報0.132元，跌16.46%；民富國際（8511）收報0.82元，跌15.46%；滿地科技股份（1400）創上市新低，見0.017元，收報0.017元，跌15%；大同集團（0544）收報0.111元，跌14.62%；金力永磁（6680）收報9.36元，跌13.81%；建業地產（0832）收報0.121元，跌13.57%；十方控股（1831）收報0.072元，跌13.25%。

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