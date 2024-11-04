外匯基金今年第三季錄得1146億元的投資收入，首三季錄2247億元，為歷年首三季新高。至於今年能否打破2017年的2640億元紀錄，金管局總裁余偉文指，今季在宏觀和地緣政治仍有不少不明朗影響表現，當局會保持盡量保持外匯基金投資靈活性和機動性。
余偉文指，市場預期本周聯儲局減息0.25厘，聯儲局最終會否減息和如何演譯會影響市場。本周內地人大會議後，市場觀望財政刺激政策內容，而近期PMI、房地產有改善跡象，措施對經濟的成效相當影響香港、內地以至亞洲股市表現。地緣政治則有美國總統大選會否有結果爭論，以及新政府貿易經濟政策，以及中東、烏克蘭局勢會否升級，而對油價有影響等。
金管局在立法會財經事務委員會會議披露，中小企百分百擔保貸款壞賬率在10月升至10.3%，余偉文表示比率往後還有上升機會，有新增企業拖欠，比率便會累積向上，不過他指整體銀行特定分類貸款比率截至6月底為1.89%，整體銀行風險可控，而百分百擔保貸款壞賬並非由銀行承擔，比率在政府疫情時設立所預計的25%以內。他指比率往後變化視乎不同因素，利率下跌加上內地刺激措施帶動訪港旅客消費，將有助比率上升速度減慢，銀行也協助企業重組、彈性還款，並協助企業轉型。
按證公司總裁李令翔早前在訪問指，百分百擔保貸款壞帳率有機會升至甚至升穿25%，金管局副總裁李達志澄清李令翔是回應會否升至上限的提問，他只是不排除上述可能，而非其個人估計會升至該水平。李達志指現時壞賬未見急速上升，會盡力與銀行追收。
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