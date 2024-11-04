她指，證監會深信以負責任的方式採用創新技術可推動本港金融市場昂然邁向未來，而證監會即將就中介機構在提供金融服務時應用 AI 語言模型發出指引。同時她希望大家一致認同，合規科技的應用能加強金融機構在打撃洗錢方面的風險管理能力。

梁鳳儀指，今次調查結果令人十分鼓舞，當中過去三年，在主要打擊洗錢程序中，本港的合規科技應用率均提升。在 50 家參與調查的企業當中，逾八成確認合規科技有助它們加強打擊洗錢的能力。大部分企業在至少一項主要打擊洗錢程序中應用了合規科技解決方案。

名稱篩查方面的應用率高達 92%，其次是客戶盡職審查及交易監察，應用率均為 70%左右。整體而言，合規科技涵蓋了更多打擊洗錢程序，而運用的技術亦更加先進。

她指，從這些數據可見，合規科技的應用自 2021 年上一次調查以來已有顯著進步，而技術水平亦見提升。三年前，僅約半數受訪企業表示在打擊洗錢程序中用到科技，而當時採用的傳統方法與現時的合規科技相比更不可同日而語。這種新趨勢反映愈來愈多企業追求更有效的方法，來應對近年金融犯罪規模和複雜程度日增的問題。

梁鳳儀指，證監必需強調企業高層務必透過有效的管治、適當的監督及全面問責，以負責任的方式應用合規科技。就像其他打擊洗錢監控措施，持牌機構有責任定期檢視包括 AI 模型在內的所有合規科技解決方案，並採取穩健的資料保障和網路保安措施，以保障大量的客戶和交易數據。

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