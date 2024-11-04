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韓國「女版John Wick」金藝智成為Tesla首位品牌大使

韓媒報道，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）近日宣布與有「女版John Wick」之稱、韓國射擊選手金藝智達成合作，後者將成為特斯拉的首位品牌大使。

金藝智在巴黎奧運女子10米空氣手槍勇奪銀牌後爆紅，不少粉絲被其高冷氣場吸引。不過，特斯拉一向反對大規模的廣告宣傳，包括聘請品牌大使。行政總裁馬斯克曾表示：「我們從未在廣告上花過一分錢，我們將所有資金投入到研發、製造和設計中，以盡可能地改進汽車。」是次特斯拉一改作風，邀請金藝智合作，對外界而言實屬意料之外。

事實上，韓國亦非特斯拉的主要市場，根據韓國汽車進口經銷商協會數據顯示，今年上半年特斯拉銷量為1.74萬輛。不過，韓國進口車份額不大，特斯拉銷量已佔韓國進口電動車總量的六成左右。韓媒報道，促成此次合作的機構表示，此次合作將是「將永續未來與體育聯繫起來的意義深遠的活動」。

 

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