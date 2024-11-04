恒指今早高開78點，高位升127點，低位跌60點，高低波幅187點，是9月11日後最窄，當日報160點。上升股份比例為33.79%，下跌為31.56%，無升跌為34.64%。

恒指收市升61點或0.3%，報20567點，大市成交金額1162億元，較上日減少17.85%，是9月17日630.78億元成交後最少；國指升24點或0.34%，報7367點。恒生科技指數收報4532點，升1.08%。

藍籌股成交金額486.09億元，佔大市成交41.83%；科指成份股成交金額267.43億元，佔大市成交23.01%；國指成份股成交金額441.89億元，佔大市成交38.02%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.33億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少28.31%，至103.16億元，佔大市成交8.87%。牛熊證成交金額45.76億元，減少38.17%；窩輪成交金額57.4億元，減少17.88%。

藍籌48隻升，26隻下跌，8隻無升跌。攜程（9961）升4.79%，收報521元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌2.36%，收報5.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報47.7元，升7.67%；跌幅最大的是京東（9618）收報156.1元，跌1.27%。

恒指升穿10天線(20541.13點)。科指曾升穿10天線(4537.61點)。

北水南下合計淨流入32.79億元，較上日減少22.89%，連續第3日流入，累計流入102.15億元，北水連續3日淨流入，對上一次連續3日淨流入是10月29日。

三大指數表現

恒指曾升最多0.62%，是11月1日後最大升幅，當日升幅為1.72%。高見20633.58點，是11月1日20667.22點後最高。今日收市報20567.52點，是10月29日後收市新高，當日報20701.14點。連升2日，累計升250.19點，對上一次連升2日是10月28日。第1日陰燭。

科指曾升最多1.57%，是10月29日後最大升幅，當日升幅為2.77%。高見4554.36點，是10月31日4578.4點後最高。今日收市報4532.18點，是10月29日後收市新高，當日報4623.84點。

國指曾升最多0.77%，是11月1日後最大升幅，當日升幅為2%。高見7398.86點，是11月1日7409.46點後最高。今日收市報7367.65點，是10月29日後收市新高，當日報7417.53點。連升2日，累計升103.54點，對上一次連升2日是10月28日。第1日陰燭。

午後消息股表現

融創（1918）據報擬就境內債券重組 引入債轉股選項。收報2.86元，升1.78%。

易生活（0223）︰少數股動要求召開EGM 罷免現任董事兼委任5名新董事。收報0.124元，升4.2%。

OPEC+同意推遲增產且伊朗針對以色列的警告力度升級。

中石油（0857）收報5.89元，跌0.17%。

中海油（0883）收報18.12元，跌1.41%。

中石化（0386）收報4.38元，跌0.68%。

今早及隔晚消息股表現

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，景瑞控股（1862）停牌。

百勝中國（9987）收報360.6元，升4.89%。

越房交通（1052）擬售天津合營項目六成權股，底價1.9億人幣。收報3.73元，升0.54%。

偉祿集團（1196）近4億元售先施75%股權予控股股東。收報7.51元，升3.3%。

長城汽車（2333）10月總銷量跌11%。收報13.06元，升3.65%。

比亞迪（1211）10月銷量升66%至50.27萬。收報287.4元，升3.53%。

蔚來（9866）10月交付量升三成，樂道L60交付4319輛。收報40.6元，升0.87%。

新地（0016）執董劉德揚退任。收報85.2元，無升跌。

吉利汽車（0175）10月總銷量升28%至22.67萬輛，極氪升近一倍。收報14.48元，升4.62%。

京東（9618）雙11訂單成交均錄雙位數增長 香港訂單翻倍。收報156.1元，跌1.27%。

理想汽車（2015）10月交付按年升27%至5.14萬輛。收報99.15元，升2.11%。

小鵬汽車（9868）10月交付2.39萬輛，創月交付新紀錄。收報47.7元，升7.67%。

阿里巴巴（9988）旗下天貓「雙11」昨晚啟動第二輪售賣期，至今逾373個品牌成交突破億人幣。收報96.05元，升1.11%。

內地14間證商成首批試點，參與「跨境理財通」服務。

中資券商

中金（3908）收報14.72元，升3.66%。

中信証券（6030）收報22.4元，升5.41%。

華泰證券（6886）收報14.14元，升5.84%。

中國銀河（6881）收報7.47元，升5.96%。

光大證券（6178）收報7.77元，升3.32%。

招商證券（6099）收報13.82元，升4.86%。

廣發証券（1776）收報11.62元，升3.75%。

國泰君安（2611）收報11.78元，升3.7%。

中信建投（6066）收報10.06元，升6.46%。

申萬宏源（6806）收報2.73元，升10.53%。

港9月零售錄296億元跌6.9%，勝市場預期。

周大福（1929）收報7.4元，升1.51%。

普拉達（1913）收報58.2元，無升跌。

六福集團（0590）收報14.98元，跌0.13%。

周生生（0116）收報6.51元，升0.77%。

東方表行集團（0398）收報3.45元，升0.29%。

英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.175元，無升跌。

謝瑞麟（0417）收報0.87元，升16%。

寶光實業（0084）收報0.082元，升2.5%。

新秀麗（1910）收報17.94元，跌0.88%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見13.3元，收報13.2元，升16.81%；經緯天地（2477）創上市新高，見4.7元，收報4.15元，升21.7%；一脈陽光（2522）創上市新高，見40.7元，收報40.5元，升6.72%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見23.7元，收報22元，跌6.18%；邁富時（2556）創上市新高，見126元，收報126元，升5.53%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見232.2元，收報221.4元，升6.03%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見25.5元，收報24.9元，跌0.4%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8983.35元，收報8980.25元，跌0.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1099.05元，收報1099.05元，升0.1%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8327元，收報8327元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1155.15元，收報1155.15元，升0.01%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1071.85元，收報1071.85元，升0%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見27.25元，收報26.35元，升0.96%；德翔海運（2510）創上市新高，見4.4元，收報4.31元，升5.12%；國銳生活（0108）創52周高，見1元，收報0.9元，跌5.26%；IDT INT'L（0167）創52周高，見0.051元，收報0.038元，升111.11%；方正控股（0418）創52周高，見0.95元，收報0.9元，無升跌；中國恒天立信國際（0641）創52周高，見0.4元，收報0.28元，跌24.32%；恆富控股（0643）創52周高，見0.49元，收報0.47元，無升跌；意達利控股（0720）創52周高，見0.205元，收報0.193元，跌2.53%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見28元，收報27.3元，無升跌。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，中能控股（0228）低見0.061元，收報0.062元，跌1.59%；滿地科技股份（1400）低見0.016元，收報0.017元，跌15%；聯洋智能控股（1561）低見0.1元，收報0.1元，跌4.76%；力高集團（1622）低見0.32元，收報0.325元，跌15.58%；力高健康生活（2370）低見0.38元，收報0.4元，跌2.44%；偉立控股（2372）低見0.212元，收報0.22元，無升跌；友寶在線（2429）低見4.92元，收報5.01元，跌53.53%；荃信生物－Ｂ（2509）低見12.74元，收報12.78元，跌1.69%；鍋圈（2517）低見1.97元，收報2元，跌25.09%；弘海高新資源（2996）低見0.61元，收報0.62元，跌1.59%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.05元，收報1.06元，跌0.93%；科聯系統（0046）低見1.85元，收報1.85元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，跌1.05%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；首程控股（0697）低見1.01元，收報1.12元，升8.74%；萊爾斯丹（0738）低見0.31元，收報0.31元，無升跌；香港科技探索（1137）低見1.44元，收報1.45元，無升跌；奧思集團（1161）低見0.82元，收報0.82元，跌1.2%；永義國際（1218）低見1.94元，收報1.94元，跌2.51%；皇庭智家（1575）低見0.064元，收報0.069元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，IDT INT'L（0167）創52周高，見0.051元，收報0.038元，升111.11%；和諧汽車（3836）收報0.77元，升48.08%；硅鑫集團（8349）收報1.49元，升36.7%；皇冠環球集團（0727）收報0.169元，升35.2%；冠轈控股（1872）創52周高，見1.8元，收報1.78元，升34.85%；智中國際（6063）收報0.24元，升31.15%；煜榮集團（1536）收報0.19元，升29.25%；來凱醫藥－Ｂ（2105）收報11.54元，升26.4%；維天運通（2482）收報0.97元，升25.97%；中國前沿科技集團（1661）收報0.138元，升23.21%；寶燵控股（8601）收報0.33元，升22.22%。

下跌異動股，包括，友寶在線（2429）創上市新低，見4.92元，收報5.01元，跌53.53%；萬馬控股（6928）創上市新低，見0.075元，收報0.091元，跌34.06%；鍋圈（2517）創上市新低，見1.97元，收報2元，跌25.09%；中國恒天立信國際（0641）創52周高，見0.4元，收報0.28元，跌24.32%；木薯資源（0841）收報0.128元，跌18.99%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.131元，跌18.13%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）創上市新低，見0.04元，收報0.042元，跌17.65%；順騰國際控股（0932）收報0.03元，跌16.67%；力高集團（1622）創上市新低，見0.32元，收報0.325元，跌15.58%；德萊建業（1546）收報0.125元，跌15.54%；滿地科技股份（1400）創上市新低，見0.016元，收報0.017元，跌15%。

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