嘉里建設（0683）公布，位於上海黃浦區的嘉里金陵路項目正式將首期開發地塊的住宅項目命名為「金陵華庭」 （Jinling Residences），首批住宅單位計劃於 2025 年初推出預售。作為上海黃浦區城市更新規劃的重要一環，嘉里金 陵路項目是嘉里建設在中國內地投資規模最大的綜合用途發展項目，涵蓋住宅、辦公、商業等多元複合 業態，總建築面積約 67 萬平方米
「金陵華庭」位於項目十 幅地塊中首批公開的兩幅地塊，是外灘街道 20 年來首次供應的住宅土地，其包含四幢 150 米超高層地標大宅，首期主力戶型為 270 平方米至645平方米城市封面級天際大平層。
未來嘉里金陵路項目還將落成兩座超甲級寫字樓，以及上海唯一一條長達近一公里以騎樓歷史風貌為特色的旗艦商業大道，提供約 21.5 萬平方 米的現代化辦公空間和逾 12.4 萬平方米的多元零售商業街區。整個項目預計將於 2028 至 2030 年間分期竣工。
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