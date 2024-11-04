「金陵華庭」位於項目十 幅地塊中首批公開的兩幅地塊，是外灘街道 20 年來首次供應的住宅土地，其包含四幢 150 米超高層地標大宅，首期主力戶型為 270 平方米至645平方米城市封面級天際大平層。

未來嘉里金陵路項目還將落成兩座超甲級寫字樓，以及上海唯一一條長達近一公里以騎樓歷史風貌為特色的旗艦商業大道，提供約 21.5 萬平方 米的現代化辦公空間和逾 12.4 萬平方米的多元零售商業街區。整個項目預計將於 2028 至 2030 年間分期竣工。

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