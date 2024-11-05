中國就歐盟加徵電動汽車關稅一事向WTO提起訴訟。高盛：對冲基金上周以2021年以來最快速度削減中國股票倉位。

道瓊斯工業平均指數收跌257點，跌幅0.62%，報41794點。標普500指數收跌16點，跌幅0.29%，報5712點。納斯達克綜合指數收跌59點，或0.33%，報18179點。

聯合健康跌1.7%，報557.77美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累64點，而Salesforce升1.12%，報298.01元，貢獻道指21點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報222.01元，跌0.4%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報169.24元，跌1.19%，亞馬遜(美：AMZN)收市報195.78元，跌1.08%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報560.68元，跌1.14%，英偉達(美：NVDA)收市報136.05元，升0.48%，微軟(美：MSFT)收市報408.46元，跌0.46%，Tesla (美：TSLA)收市報242.84元，跌2.46%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.34%，報509點。德國DAX指數收跌0.56%，報19147點；法國CAC 40指數跌0.51%，報7371點；英國富時100指數收漲0.09%，報8184點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.11%，報7024點。

美國2年期債息曾跌最多1.87%，是11月1日後最大跌幅，當日跌幅為2.58%。低見4.1268厘，是11月1日4.0628厘後最低。收市報4.1599厘，是10月29日後收市新低，當日報4.0962厘。

美國10年期債息曾跌最多2.81%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.3%。低見4.2606厘，是11月1日4.2205厘後最低。收市報4.2847厘，是10月31日後收市新低，當日報4.2844厘。

美2年期10年期債息差，曾收窄至11.25基點，是11月1日7.66基點後最窄。收市報12.072基點，是10月31日後收市最窄，當日報11.002基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至25.224基點，是11月1日31.459基點後最闊。收市報24.706基點，是10月31日後收市最闊，當日報27.042基點。

金龍指數曾升最多3.23%，是10月28日後最大升幅，當日升幅為4.8%。高見7172.19點，是10月29日7258.99點後最高。收市報7024.34點，是10月30日後收市新高，當日報7032.16點。連升2日，累計升83.32點，對上一次連升2日是10月28日。

道指曾跌最多0.96%，是10月31日後最大跌幅，當日跌幅為1.04%。低見41647.3點，是9月18日41449點後最低。收市報41794.6點，是10月31日後收市新低，當日報41763.46點。

標指曾跌最多0.56%，是10月31日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見5696.51點，是10月7日5686.85點後最低。收市報5712.69點，是10月31日後收市新低，當日報5705.45點。

納指曾跌最多0.7%，是10月31日後最大跌幅，當日跌幅為2.82%。低見18112.83點，是10月31日18083.95點後最低。收市報18179.98點，是10月31日後收市新低，當日報18095.15點。

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