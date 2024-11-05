個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.13%，折合報417.19元；阿里巴巴（9988）升0.84%，折合報95.61元；美團（3690）升0.18%，折合報186.79元；匯控（0005）升0.99%，折合報72.51元；建行（0939）跌0.94%，折合報6.08元。

道期現跌0.026%；標期現跌0.03%；納期現跌0.02%。日本東證指數現升0.25%；韓國KOSPI指數現跌0.55%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.52%。

VIX指數隔晚升0.45%或0.1點，報21.98點。

紐油現跌0.05%或0.03美元，報71.43美元；布油現升2.7%或1.98美元，報75.08美元；金價現跌0.01%或0.39美元，報2736.39美元；LME 銅期貨隔晚升1.31%或126美元，報9696.5美元。比特幣現升1.4%或942.19美元，報68028.2美元；美國10年期債息現升0.04%或0.002厘，報4.2867厘。

今日焦點股份可留意：

百勝中國（9987）第三季多賺逾兩成，今後三年股東回報提高至45億美元。

國泰（0293）「企業可持續航空燃油計劃」成員今年承諾使用2650噸SAF，創新高。

紫金（2899）認購萬國礦業新股，持股首次增至逾17%。

碧桂園（2007）首十個月合約銷售跌75%。

嘉里（0683）上海金陵路首期住宅項目命名為「金陵華庭」。

OSL集團（0863）收購Coin Best株式會社 81%。

大快活（0052）發盈警，中期少賺一半，因港人北上消費，兩地消費降級。

匯豐據報擬發30億熊貓債，時隔九年重返歸境內債市融資。

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