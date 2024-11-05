報告指，最新數據顯示，香港特區私營經濟自5月以來首次好轉。受惠於中國內地與海外業務趨升，企業新接的訂單量回復增長，業者繼而擴充營運，並增加採購量，也儲備更多庫存；但由於產能壓力不足，因此就業人數持續減少。此外，銷售價格的升幅放緩，整體營商情緒持續轉差。

需求轉趨殷切是營商環境向好的關鍵支柱。整體新訂單的增幅創一年半最高，就此，受訪業者經常列舉中國內地推出刺激政策，以及旅遊轉旺等原因。來自內地與海外的業務亦繼第三季末萎縮後，回復增長。行業數據顯示，10月以服務業的訂單增幅最為突出。

由於新接訂單增多，企業於10月擴充了經營活動，並因應訂單升幅與增產幅度，而提高採購量，其升幅更是去年初以來最顯著。由於投入品大幅去化，因此企業積極儲備庫存。單看就業，則已連續第六個月下降，惟跌幅屬目前緊縮期內最小，整體不大。在產能壓力不足的情况下，員工請辭、公司未有填補職缺，都是業者較常提及的原因。此外，企業10月積壓的工作量持續減少，即使新接訂單量增加，卻仍未能阻止其跌勢。

香港特區私營企業於10月繼續面對供應商表現倒退的挑戰。總的來說，有關情况已持續3個月；對此，受訪業者透露，供應商因貨源短缺、船期延誤，所以拖長了交付期。

供應商表現倒退，造成運輸成本上漲，即使升幅有限，但加上採購價格飈升，以及工資增長，這些因素都推動整體投入成本持續向上，有關升幅更攀至3月以來最高，且略高於長期平均值。總的來說，10月以製造業和批發及零售業的投入成本升幅最為急劇。

雖然成本通脹升溫，但香港特區企業在10月卻寧可縮減售價升幅。調查資料顯示，多家公司沒有將成本負擔全部轉嫁客戶，反而選擇承受成本升幅，更有個別業者為提高銷售額而折價出售。有關情况源於企業在10月繼續看淡未來12個月的業務，即使業者對經濟前景的憂慮已經淡化，整體悲觀度因而減至接近一年最低，但整體信心卻仍未恢復。

標普全球市場財智經濟研究部副總監 Jingyi Pan 表示，「10月PMI數據顯示，香港特區營商環境於2024年第四季好轉。許多業者提到中國內地推出刺激政策，為新訂單增長，包括來自內地的業務，帶來了鼓舞作用。隨着企業積極採購，並且儲備庫存，反映業務營運開始再度活躍，因此景氣改善，為香港特區播下增長的苗頭」。

Jingyi Pan 表示，「不過，即使悲觀程度已淡化至接近一年最低，但營商情緒卻還未轉佳；而隨着成本通脹升溫，企業卻持續加以消化，因此我們也必須注視利潤壓力會否加重」。

其他報道

永利澳門第三季EBITDAR升3% 首三季增34%

港股ADR跌22點 夜期平水 美期亞股普遍向下

美債息下跌 道指跌257點 見逾6周低 標指近1個月低

北水增持協鑫科技 減持北京能源國際