恒指今早低開157點或0.77%，報20409點，大市成交金額13億元；國指今早低開64點或0.88%，報7303點。恒生科技指數開市報4486點，跌1.02%。上升股份比例為5.81%，下跌為6.5%，無升跌為87.68%。