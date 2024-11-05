恒指今早低開157點或0.77%，報20409點，大市成交金額13億元；國指今早低開64點或0.88%，報7303點。恒生科技指數開市報4486點，跌1.02%。上升股份比例為5.81%，下跌為6.5%，無升跌為87.68%。
藍籌10隻升，59隻下跌，13隻無升跌。中海油（0883）升1.1%，報18.32元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌2.07%，報14.18元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，21隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報25.9元，升0.19%；跌幅最大的是理想（2015）開市報96.75元，跌2.42%。
恒指續低於10天線(20532.23點)。科指續低於10天線(4534.06點)。
永利澳門（1128）第三季EBITDAR升3% 首三季增34%。開市報6.21元，跌0.32%。
百勝中國（9987）第三季多賺逾兩成，今後三年股東回報提高至45億美元。開市報381元，升5.66%。
國泰（0293）「企業可持續航空燃油計劃」成員今年承諾使用2650噸SAF，創新高。開市報8.11元，升0.12%。
紫金（2899）認購萬國礦業新股，持股首次增至逾17%。開市報16.62元，跌1.19%。
嘉里（0683）上海金陵路首期住宅項目命名為「金陵華庭」。開市報16.44元，跌0.6%。
OSL集團（0863）收購Coin Best株式會社 81%。開市報7.2元，升1.55%。
大快活（0052）發盈警，中期少賺一半，因港人北上消費，兩地消費降級。無成交，報7元。
匯豐據報擬發30億熊貓債，時隔九年重返歸境內債市融資。匯控（0005）開市報72元，升0.07%。
破頂股包括，邁富時（2556）創上市新高，見126.2元，開市報126.2元，升0.16%；渣打集團（2888）創52周高，見92元，開市報92元，升0.77%；。
異動股
上升異動股，包括，中國智能科技（0464）開市報0.14元，升14.75%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.183元，升13.66%；信達國際控股（0111）開市報0.345元，升13.11%；和諧汽車（3836）開市報0.85元，升10.39%；ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）開市報0.128元，升10.34%；QPL INT'L（0243）開市報0.27元，升8%；朗華國際集團（8026）開市報0.33元，升6.45%；東江環保（0895）開市報2.37元，升5.8%；百勝中國（9987）開市報381元，升5.66%；佳兆業（1638）開市報0.295元，升5.36%。
下跌異動股，包括，CLSA PREMIUM（6877）開市報0.101元，跌7.34%；歌禮製藥－Ｂ（1672）開市報1.36元，跌5.56%；如祺出行（9680）開市報15.24元，跌4.75%；佳兆業美好（2168）開市報1.81元，跌4.74%；瑞昌國際控股（1334）開市報0.85元，跌4.49%；國農金融投資（8120）開市報0.048元，跌4%；嬴集團（0397）開市報0.097元，跌3.96%；京基金融國際（1468）開市報0.75元，跌3.85%；匯財金融投資（8018）開市報0.079元，跌3.66%。
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