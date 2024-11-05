回顧9月數據，當月新增人民幣貸款1.59萬億元，新增社融為一體3.76萬億元。去年10月份，人民幣貸款增加7384億元，社融增量為1.85萬億元。

東方金誠首席宏觀分析師王青預計，10月新增社融約1.5萬億元，較去年同期少增約3,500億元，主要是受當月公債融資拖累。一方面，10月專款發行進入尾聲，政府公債融資規模較上月降幅較大；去年10月份在政府公債發行最高峰，基數明顯偏高，將對今年10月政府公債融資年比帶來較大影響。

王青表示，隨著一攬子增量政策效果逐步體現，銀行風險偏好將有明顯變化，其中票據衝量現象有望緩解，企業中長期貸款將恢復按年多增；另外，伴隨促消費政策加碼以及樓市回暖，居民短期和中長期新增貸款都有改善勢頭，年初以來信貸結構中的「企業強、居民弱」的現象也會改善。

中國銀行研究院研究員梁斯表示，一攬子貨幣、地產等穩經濟政策持續發力，綜合作用下，金融數據或轉暖；但政策傳導效率存在時滯，政策效果仍將在未來一段時間陸續顯效。

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