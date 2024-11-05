港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌3.26點子至4.05214%，是9月25日後最低，當日報4.04845%。對上一次連跌3日是10月18日，當日拆息報4.29607%。
港元現報7.7744元貶值22點子，曾貶值最多23點子，報7.7745元，亦曾升值最多3點子，報7.7719元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為451.69億元，較再上一日增4.43億元，總結餘是10月18日後最高。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.19點子至3.70964%，是11月1日後最高；1星期HIBOR跌4.1點子至3.95077%，是9月23日後最低；2星期HIBOR跌4.13點子至4.00387%，是9月23日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.67點子至4.22845%，是9月30日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4.18435%，是11月4日後最低；12個月期HIBOR跌0.31點子至4.08583%，是10月24日後最低。
美元指數現報103.903升值0.018點或0.02%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7445%，終止連續3日收窄，利差是2024年10月29日後最闊，當日差距為-0.7488%。
對上一次終止連續3日收窄，是2024年10月28日，當日利差報-0.7519%。
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