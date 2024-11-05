亞股今早隨美股低開，今早財新公布10月服務業PMI數字，顯示市場需求止跌回穩，樂觀情緒恢復，政策效果開始顯現，亞股止跌回升。總理李強重申，中國將實現5%左右的經濟增長目標，港股三大指數齊創一周高。市場觀望本周美國大選、聯儲局議息，及人大會議。
恒指今早低開157點，高位升269點，低位跌157點，高低波幅427點。上升股份比例為35.21%，下跌為19.89%，無升跌為44.88%。
恒指半日升255點或1.24%，報20823點，大市成交金額831億元；國指升111點或1.51%，報7478點。恒生科技指數收報4622點，升1.99%。
藍籌股成交金額322.37億元，佔大市成交38.79%；科指成份股成交金額188.86億元，佔大市成交22.72%；國指成份股成交金額287.06億元，佔大市成交34.54%。
24隻雙櫃台股，總成交0.47億元人民幣，相當於約0.52億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額增加41.12%，至145.59億元，佔大市成交17.5%。牛熊證成交金額76.6億元，增加67.41%；窩輪成交金額68.98億元，增加20.17%。
藍籌69隻升，10隻下跌，3隻無升跌。舜宇（2382）升9.04%，收報53.65元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌2.64%，收報53.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報53.65元，升9.04%；跌幅最大的是理想（2015）收報97.5元，跌1.66%。
恒指升穿10天線(20573.57點)、20天線(20605.54點)。科指升穿10天線(4547.7點)、20天線(4551.77點)。
北水南下合計淨流入31.82億元，較上日減少2.95%，連續第4日流入，累計流入133.97億元，對上一次連續4日淨流入是9月20日。
永利澳門（1128）第三季EBITDAR升3% 首三季增34%。收報6元，跌3.69%。
百勝中國（9987）第三季多賺逾兩成，今後三年股東回報提高至45億美元。收報386.2元，升7.1%。
國泰（0293）「企業可持續航空燃油計劃」成員今年承諾使用2650噸SAF，創新高。收報8.16元，升0.74%。
紫金（2899）認購萬國礦業新股，持股首次增至逾17%。收報16.9元，升0.48%。
嘉里（0683）上海金陵路首期住宅項目命名為「金陵華庭」。收報16.82元，升1.69%。
OSL集團（0863）收購Coin Best株式會社 81%。收報6.89元，跌2.82%。
大快活（0052）發盈警，中期少賺一半，因港人北上消費，兩地消費降級。見52周低6.84元，收報6.88元，跌1.71%。
匯豐據報擬發30億熊貓債，時隔九年重返歸境內債市融資。匯控（0005）創52周高，見72.35元，收報72.25元，升0.42%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見26.75元，收報26.35元，升12.37%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見14.52元，收報14.52元，升10%；今海醫療科技（2225）創上市新高，見6.68元，收報6.57元，升7.7%；一脈陽光（2522）創上市新高，見41.2元，收報41.2元，升1.73%；邁富時（2556）創上市新高，見127.6元，收報117.2元，跌6.98%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1075.6元，收報1075.2元，升0.01%；德翔海運（2510）創上市新高，見4.8元，收報4.59元，升6.5%；普星能量（0090）創52周高，見0.6元，收報0.48元，升6.67%；偉祿集團（1196）創52周高，見7.8元，收報7.8元，升3.86%；香港寬頻（1310）創52周高，見3.85元，收報3.85元，升2.12%；津上機床中國（1651）創52周高，見11.32元，收報11.32元，升0.18%；其利工業集團（1731）創52周高，見0.83元，收報0.83元，升2.47%。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見72.35元，收報72.25元，升0.42%；農業銀行（1288）創52周高，見4.06元，收報4.05元，升1.25%。
12隻股份創上市新低，其中十隻包括，滿地科技股份（1400）低見0.014元，收報0.016元，跌5.88%；力高集團（1622）低見0.31元，收報0.345元，升6.15%；慕尚集團控股（1817）低見0.41元，收報0.41元，跌14.58%；眾誠能源（2337）低見1.9元，收報1.92元，跌0.52%；友寶在線（2429）低見4.67元，收報5.01元，無升跌；卡羅特（2549）低見4.63元，收報4.79元，跌2.64%；萬城控股（2892）低見0.26元，收報0.26元，跌7.14%；德泰新能源集團（2993）低見0.163元，收報0.163元，跌7.91%；瀚華金控（3903）低見0.173元，收報0.18元，跌5.76%；智傲控股（8282）低見0.385元，收報0.55元，跌8.33%。
創52周低，其中包括，大快活（0052）低見6.84元，收報6.88元，跌1.71%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，升1.06%；文化傳信（0343）低見0.173元，收報0.174元，跌5.95%；皇朝家居（1198）低見0.27元，收報0.295元，跌11.94%；致豐工業電子（1710）低見0.132元，收報0.132元，跌10.2%；譽燊豐控股（2132）低見0.141元，收報0.147元，升3.52%。
異動股
上升異動股，包括，中國智能科技（0464）收報0.285元，升133.61%；景瑞（1862）收報0.096元，升60%；民信國際控股（8456）收報0.06元，升36.36%；榮暉國際（0990）收報0.52元，升30%；富盈環球集團（1620）收報0.065元，升27.45%；中國智能健康（0348）收報0.082元，升26.15%；亞洲先鋒娛樂（8400）收報0.05元，升25%；ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）收報0.142元，升22.41%；中建富通（0138）收報0.108元，升21.35%；大地國際集團（8130）收報0.012元，升20%。
下跌異動股，包括，IDT INT'L（0167）收報0.03元，跌21.05%；椰豐集團（1695）收報0.046元，跌19.3%；開明投資（0768）收報0.031元，跌18.42%；中油潔能控股（1759）收報0.45元，跌15.09%；恆富控股（0643）收報0.4元，跌14.89%；慕尚集團控股（1817）創上市新低，見0.41元，收報0.41元，跌14.58%；巨匠建設（1459）收報0.325元，跌13.33%；金石控股集團（1943）收報0.59元，跌13.24%；中盈盛達融資擔保（1543）收報0.42元，跌12.5%；易緯集團（3893）收報0.51元，跌12.07%。
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