亞股今早隨美股低開，今早財新公布10月服務業PMI數字，顯示市場需求止跌回穩，樂觀情緒恢復，政策效果開始顯現，亞股止跌回升。總理李強重申，中國將實現5%左右的經濟增長目標，港股三大指數齊創一周高。市場觀望本周美國大選、聯儲局議息，及人大會議。