快遞運輸公司Federal Express Corporation公布今年亞太地區購物節的最新調查研究結果顯示，87%的中小企業通過與第三方電商平台合作來擴大客戶群並增加銷售機遇。「雙十一」、「黑色星期五」、「網購星期一」等大型網購活動對吸引消費者參與購物旺季至關重要。
調查顯示，70%的中小企業預計今年購物節的銷售額將按年增長，近80%的企業認為增長將主要來自亞洲市場，尤其是東南亞市場。這種樂觀態度反映了整體市場趨勢，由於數碼技術應用和跨境貿易發展，東南亞電子商務市場2024年實現了雙位數的增長。此外，亞洲的區域內貿易持續迅速增長，預計2030年將超過13.5萬億美元。
研究亦發現，57%的消費者更喜歡在電商平台上購物，70%消費者的動力來自於購物節的大量折扣和促銷活動，該結果突顯了這項活動對電商賣家和消費者的重要性。
對於消費者而言，「免運費」仍然是提升購物體驗和影響購買決策的關鍵因素。消費者同樣希望能在下單後2至3個工作日內收到貨物，並獲得方便快捷的配送方式選項。
消費者希望企業開發更可持續發展的網上購物方式。消費者願意在選購禮品時為具可持續性的包裝額外付費，這也使能提供可持續發展選項的企業更容易從競爭激烈的電子商務市場中脫穎而出。
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