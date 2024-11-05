資金將用於推進諦聲科技的持續技術提升及產品研發，同時MTR Lab亦會支持諦聲科技進一步開發符合國際標準的技術方案以發展海外市場。

諦聲科技至今的投資者包括祥峰投資、中國移動旗下北京中移數字新經濟產業基金和聯想創投等。

MTR Lab董事總經理陳定邦表示，「我們很高興能夠參與支持諦聲科技的發展和增長。本次合作不僅僅是一項投資，更是我們致力透過協作帶來正面影響的一個實例，旨在促進AI聲學監測科技發展，推動業界創新。我們的目標是加快推進科技進步，提高不同行業的高質量生產力和效率，配合國家發展『新質生產力』的戰略，我們希望透過今次的合作助諦聲科技持續提升技術方案以發展海外市場，實現更廣泛的應用」。

諦聲科技創始人兼首席執行官丁東亮表示，「我們非常榮幸MTR Lab成為我們新的投資者及戰略合作伙伴。在中國內地，由人工智能（AI）驅動的聲學監測技術具有龐大發展潛力。隨著內地的設備維護市場迅速增長，市場規模預計達到2,000億至3,000億元人民幣，對包括諦聲科技在內的創科企業而言，當中蘊藏許多令人振奮的發展機遇。我們與內地一些最大型企業已達成合作，包括國家電網、中國南方電網、中國鐵路、中國移動及中國煤炭科工集團等」。

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