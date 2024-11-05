許正宇在訪問期間分別與瑞士再保險集團企業解決方案行政總裁Ivan Gonzalez、以及蘇黎世保險集團董事會主席Michel M Liès會面，向他們介紹香港在新一份《施政報告》中有關進一步強化香港作為國際風險管理中心地位的最新措施。包括檢討於今年７月實施的風險為本資本制度和研究基建投資的資本要求，藉此豐富保險公司資產配置以助分散風險，並帶動基建投資，同時繼續爭取內地和海外企業在港設立專屬自保公司。

其後，許正宇與香港商業協會聯合會的成員協會瑞士香港商業協會進行午餐會議，分享香港的資產及財富管理業務規模龐大，且投資機會多元化，歡迎世界各地的投資者和家族辦公室落戶香港。

在另一個與跨國金融服務機構領袖的聚會上，許正宇簡介施政報告提出的優化措施，如何進一步強化香港作為資產及財富管理樞紐的地位。香港將諮詢業界意見，增加基金及單一家族辦公室可享有稅務寬減的合資格交易種類，以涵蓋排放衍生工具／排放限額、保險相連證券、貸款及私募信貸投資、虛擬資產等。許正宇於蘇黎世時間今日啟程前往日內瓦，繼續在瑞士的訪問行程。

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