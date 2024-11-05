參與政策討論的人士透露，此次人大常委會會議推遲召開是由於一些與會者的日程安排問題。雖然美國未來4年對華政策可能會影響中國的經濟軌跡，但中國政府今年剩餘時間刺激方案的關鍵內容已經確定，該方案只待在此次人大常委會會議上獲得正式批准。

有關人士又指，中國政府正在討論美國大選可能將如何影響中國的市場情緒，當局計劃在此次人大常委會會議結束後發出訊號，表明將出台更多支持經濟增長的措施，並且可以根據對中國經濟風險的評估來擴大一系列漸進措施的規模。舉例說，如果美國共和黨總統候選人特朗普贏得選舉並履行其加徵關稅的承諾，中國政府可能會通過增加在高端製造業以及中國領導層認為對本國競爭力至關重要的其他項目上的支出，來提振政府所說的國內「有效需求」。

自9月下旬中國領導層突然轉向更廣泛地支持經濟以來，投資者一直在揣測即將出台的刺激措施的規模。但多個經濟部門召開的一系列新聞發布會沒有達到預期效果，未能釋除疑慮。參與政策討論的人士表示，造成資訊混亂的一個原因是，高級官員擔心說出一些可能暴露國家主席習近平經濟議程中弱點的話。

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