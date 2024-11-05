恒指今早低開157點，高位升439點，低位跌157點，高低波幅597點，是10月18日後新高，當日報894.32點。上升股份比例為44.59%，下跌為22.54%，無升跌為32.85%。

恒指收市升439點或2.14%，報21006點，大市成交金額1699億元，較上日增加46.18%，是10月23日1926.48億元成交後最多；國指升188點或2.56%，報7556點。恒生科技指數收報4693點，升3.57%。

藍籌股成交金額735.16億元，佔大市成交43.27%；科指成份股成交金額442.15億元，佔大市成交26.02%；國指成份股成交金額656.84億元，佔大市成交38.66%。

24隻雙櫃台股，總成交0.94億元人民幣，相當於約1.03億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加63.61%，至168.79億元，佔大市成交9.93%。牛熊證成交金額93.18億元，增加103.62%；窩輪成交金額75.61億元，增加31.71%。

藍籌77隻升，5隻下跌，0隻無升跌。舜宇（2382）升14.33%，收報56.25元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌2.55%，收報53.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報56.25元，升14.33%；跌幅最大的是理想（2015）收報98.35元，跌0.81%。

恒指升穿10天線(20591.93點)、20天線(20614.72點)。科指升穿10天線(4554.83點)、20天線(4555.33點)。

北水南下合計淨流入94.26億元，較上日增加187.42%，淨流入金額是10月21日124.3億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入196.4億元，對上一次連續4日淨流入是9月20日。北水本月累計流入169.57億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.14%，是10月23日後最大升幅，當日升幅為2.16%。高見21006.97點，是10月15日21095.01點後最高。今日收市報21006.97點，是10月14日後收市新高，當日報21092.87點。連升3日，累計升689.64點，對上一次連升3日是10月29日。

科指曾升最多3.58%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為7.17%。高見4694.48點，是10月29日4701點後最高。今日收市報4693.85點，是10月10日後收市新高，當日報4736.1點。連升2日，累計升209.94點，對上一次連升2日是10月28日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月28日。

國指曾升最多2.56%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為4.94%。高見7556.62點，是10月15日7570.47點後最高。今日收市報7556.62點，是10月14日後收市新高，當日報7579.94點。連升3日，累計升292.51點，對上一次連升3日是10月29日。

午後消息股表現

融創（1918）據報就境內債重組向債權人提供四種選項。收報3.17元，升10.84%。

內房普遍上升

景瑞（1862）收報0.086元，升43.33%。

明發（0846）收報0.16元，升14.29%。

富力（2777）收報1.68元，升9.8%。

合景泰富（1813）收報0.54元，升8%。

今早及隔晚消息股表現

傳蘋果研究進軍智能眼鏡市場。

手機設備

鴻騰（6088）收報2.77元，升8.63%。

丘鈦（1478）收報5.29元，升8.85%。

舜宇（2382）收報56.25元，升14.33%。

高偉電子（1415）創上市新高，見27元，收報26.7元，升13.86%。

瑞聲（2018）收報32.9元，升6.47%。

比亞迪電子（0285）收報34.3元，升6.03%。

信利國際（0732）收報1.05元，升2.94%。

富智康（2038）收報0.92元，升1.1%。

小米（1810）創52周高，見28.35元，收報28.2元，升3.3%。

永利澳門（1128）第三季EBITDAR升3% 首三季增34%。收報6元，跌3.69%。

百勝中國（9987）第三季多賺逾兩成，今後三年股東回報提高至45億美元。收報385.8元，升6.99%。

國泰（0293）「企業可持續航空燃油計劃」成員今年承諾使用2650噸SAF，創新高。收報8.17元，升0.86%。

紫金（2899）認購萬國礦業新股，持股首次增至逾17%。收報17.22元，升2.38%。

嘉里（0683）上海金陵路首期住宅項目命名為「金陵華庭」。收報16.88元，升2.06%。

OSL集團（0863）收購Coin Best株式會社 81%。收報7.04元，跌0.71%。

大快活（0052）發盈警，中期少賺一半，因港人北上消費，兩地消費降級。見52周低6.84元，收報6.88元，跌1.71%。

匯豐據報擬發30億熊貓債，時隔九年重返歸境內債市融資。匯控（0005）創52周高，見72.4元，收報72.4元，升0.63%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見27元，收報26.7元，升13.86%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見14.8元，收報14.8元，升12.12%；今海醫療科技（2225）創上市新高，見6.94元，收報6.85元，升12.3%；一脈陽光（2522）創上市新高，見42元，收報41.75元，升3.09%；邁富時（2556）創上市新高，見127.6元，收報107.5元，跌14.68%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見25.8元，收報25.8元，升3.61%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8984.05元，收報8983.95元，升0.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1075.6元，收報1075.55元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1155.7元，收報1155.7元，升0.05%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1072.65元，收報1072.65元，升0.07%；Ａ華夏人民幣－Ｒ（83437）創上市新高，見103.6元，收報103.6元，升0.05%；德翔海運（2510）創上市新高，見4.8元，收報4.65元，升7.89%；普星能量（0090）創52周高，見0.6元，收報0.54元，升20%；國華（0370）創52周高，見0.3元，收報0.285元，升1.79%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見28.35元，收報28.2元，升3.3%；匯控（0005）創52周高，見72.4元，收報72.4元，升0.63%；農業銀行（1288）創52周高，見4.06元，收報4.05元，升1.25%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，興業物聯（9916）低見0.385元，收報0.39元，跌7.14%；中華銀科技（0515）低見0.057元，收報0.06元，跌9.09%；滿地科技股份（1400）低見0.014元，收報0.016元，跌5.88%；浦江中國（1417）低見0.18元，收報0.19元，跌13.64%；力高集團（1622）低見0.31元，收報0.32元，跌1.54%；慕尚集團控股（1817）低見0.41元，收報0.47元，跌2.08%；眾誠能源（2337）低見1.9元，收報1.95元，升1.04%；友寶在線（2429）低見4.67元，收報4.95元，跌1.2%；卡羅特（2549）低見4.63元，收報4.79元，跌2.64%；萬城控股（2892）低見0.26元，收報0.27元，跌3.57%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活（0052）低見6.84元，收報6.88元，跌1.71%；國際家居零售（1373）低見1.05元，收報1.06元，無升跌；科聯系統（0046）低見1.85元，收報1.85元，無升跌；大快活集團（0052）低見6.84元，收報6.88元，跌1.71%；王氏國際（0099）低見1.29元，收報1.29元，跌2.27%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.96元，升2.13%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.173元，收報0.173元，跌6.49%；恆和集團（0513）低見0.161元，收報0.161元，跌1.23%；萊爾斯丹（0738）低見0.31元，收報0.31元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國智能科技（0464）收報0.238元，升95.08%；環康集團（8169）創52周高，見0.065元，收報0.054元，升63.64%；民信國際控股（8456）收報0.066元，升50%；景瑞（1862）收報0.086元，升43.33%；駿高控股（8035）收報0.083元，升36.07%；ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）收報0.154元，升32.76%；豐銀禾控股（8030）收報0.82元，升32.26%；英皇資本（0717）收報0.062元，升31.91%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.147元，升30.09%。

下跌異動股，包括，積木集團（8187）收報0.475元，跌26.92%；椰豐集團（1695）見52周低0.041元，收報0.044元，跌22.81%；IDT INT'L（0167）收報0.03元，跌21.05%；富一國際控股（1470）收報0.058元，跌19.44%；朗華國際集團（8026）收報0.25元，跌19.35%；首都金融控股（8239）收報0.46元，跌17.86%；大禹金融（1073）收報0.106元，跌17.83%；易緯集團（3893）收報0.48元，跌17.24%；德泰新能源集團（2993）創上市新低，見0.141元，收報0.15元，跌15.25%；邁富時（2556）創上市新高，見127.6元，收報107.5元，跌14.68%。

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