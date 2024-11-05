自新世界發展（0017）9月底人事「大地震」，鄭志剛突然辭任行政總裁，並轉任非執董及非執行副主席後，鄭志剛由活躍社交媒體變得非常低調，更自9月底起便自小紅書、IG等社交媒體潛水至今。
不過中環牌花生近排在內地媒體發現，原來鄭志剛太太余雅穎（Jennifer）噚日（11月4日）有份出席係廣州周大福中心舉行、為紀念新世界已故創辦人鄭裕彤的《鄭裕彤傳》簡體版正式發布會，同場更有鄭裕彤之子、周大福慈善基金主席鄭家成負責致歡迎辭，場面非常盛大。
同場亦有其他新世界系及周大福系的高層，包括鄭氏家族私人投資旗艦周大福企業（CTFE）的行政總裁辦公室高級行政人員兼新創建聯席CEO何智恒、前新世界執行董事兼聯席總經理陳觀展等。
唔知係Jennifer低調，定係內地傳媒唔認得她？雖然Jennifer的位置近乎C位（正中央），但多篇內媒報導均無提起她，只係提到鄭家成致辭等內容。難免令人想起，以往鄭志剛曾被指獲得「彤叔」鄭裕彤隔代「欽點」為接班人，兩夫婦一舉一動都成市場焦點，如今鄭志剛立意專心公職後，Jennifer亦低調起來。
不過，Jennifer一向熱心教育及提升女性地位，她更創辦了培菁女性創效基金，該基金在11月9日就會係西九故宮文化博物館舉辦「明日女菁領袖峰會2024」，而上年Jennifer都有親身出席活動，仲聯同恒生執董及行政總裁施穎茵、民政及青年事務局局長麥美娟一起主持開幕禮，唔知她今年會唔會繼續親自主持大局呢？
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