富衛集團公布，截至今年9月底止首9個月，新業務價值達6.23億美元，相應基準按年增長16%。新業務銷售達13.79億美元，按年增長13%。
富衛集團旗下四個地區業務分部，包括香港和澳門、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場，以相應基準計算，於2024年首9個月均錄得新業務價值增長。香港和澳門新業務銷售增長尤其強勁，反映了本地客戶的需求以及內地訪客回歸。
新興市場繼續保持新業務銷售增長勢頭，其中菲律賓和新加坡市場的表現突出，唯因越南市場保險行業的挑戰持續而抵消部分增長。
日本在個人保障產品的需求帶動下，新業務銷售錄得溫和增長；泰國的新業務銷售雖然受到經濟不確定性的影響，但富衛仍穩居當地市場的領導地位。
其他報道
恒指收市升439點創三周高 成交、波幅逾兩周最大 北水流入增1.8倍
金融學院下年度「金融領袖計劃」接受申請 余偉文：必須不斷培養金融領袖
新地六大商場推出「Pixar Sweet Dreams 聖誕甜夢之旅」聖誕裝置
調查：70%中小企看升今年購物節銷售額 八成料增長來自亞洲市場
恒指半日升255點 科指升1.9% 齊創一周高 升穿10天線、20天線
財新中國10月服務業PMI升至52 勝預期 創3個月高 樂觀情緒恢復
香港10月PMI升至52.2 創年半高 整體營商情緒持續轉差