富衛集團旗下四個地區業務分部，包括香港和澳門、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場，以相應基準計算，於2024年首9個月均錄得新業務價值增長。香港和澳門新業務銷售增長尤其強勁，反映了本地客戶的需求以及內地訪客回歸。

新興市場繼續保持新業務銷售增長勢頭，其中菲律賓和新加坡市場的表現突出，唯因越南市場保險行業的挑戰持續而抵消部分增長。

日本在個人保障產品的需求帶動下，新業務銷售錄得溫和增長；泰國的新業務銷售雖然受到經濟不確定性的影響，但富衛仍穩居當地市場的領導地位。

其他報道

​恒指收市升439點創三周高 成交、波幅逾兩周最大 北水流入增1.8倍

金融學院下年度「金融領袖計劃」接受申請 余偉文：必須不斷培養金融領袖

新地六大商場推出「Pixar Sweet Dreams 聖誕甜夢之旅」聖誕裝置

雪佛龍據報考慮出售香港「加德士」油站業務

WSJ：中國不會推出「大招」刺激經濟 至少今年不會

滬深三大指數連升兩個交易日 滬指升2.3%

許正宇訪問瑞士 與商界會面推廣香港

MTR Lab首次投資內地企業 入股諦聲科技

波音工會同意接受新約 結束逾7周罷工

打工仔上月強積金人均蝕7953元

調查：70%中小企看升今年購物節銷售額 八成料增長來自亞洲市場

【有片：埋身擊】美國大選前 黃金、白銀或現回吐

半日沽空金額增32% 盈富沽空增1倍

融創據報就境內債重組向債權人提供四種選項

恒指半日升255點 科指升1.9% 齊創一周高 升穿10天線、20天線

創板指升逾4% 兩市半日成交額1.39萬億人幣

機管局：機場三跑道系統11月28日啟用

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 貨幣總結餘上升

日本股市今日起延長交易時間30分鐘

渣打將與Wise合作 提供更便捷、多幣種匯款服務

李強：貨幣政策、財政政策都有較大空間

OpenAI據報與監管部門磋商 轉為營利性結構

傳蘋果研究進軍智能眼鏡市場

內媒：業界料中國10月新增信貸及社融或按月回落

財新中國10月服務業PMI升至52 勝預期 創3個月高 樂觀情緒恢復

蘋果據報擬增加在印尼生產

中國將在沙特發行不超過20億美元主權債

恒指今早低開157點 科指跌1% 續低於10天線

香港10月PMI升至52.2 創年半高 整體營商情緒持續轉差

永利澳門第三季EBITDAR升3% 首三季增34%

港股ADR跌22點 夜期平水 美期亞股普遍向下

美債息下跌 道指跌257點 見逾6周低 標指近1個月低

北水增持協鑫科技 減持北京能源國際