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富衛首9個月新業務價值增16%

富衛集團公布，截至今年9月底止首9個月，新業務價值達6.23億美元，相應基準按年增長16%。新業務銷售達13.79億美元，按年增長13%。

富衛集團旗下四個地區業務分部，包括香港和澳門、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場，以相應基準計算，於2024年首9個月均錄得新業務價值增長。香港和澳門新業務銷售增長尤其強勁，反映了本地客戶的需求以及內地訪客回歸。

新興市場繼續保持新業務銷售增長勢頭，其中菲律賓和新加坡市場的表現突出，唯因越南市場保險行業的挑戰持續而抵消部分增長。

日本在個人保障產品的需求帶動下，新業務銷售錄得溫和增長；泰國的新業務銷售雖然受到經濟不確定性的影響，但富衛仍穩居當地市場的領導地位。

 

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