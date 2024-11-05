美團（3690）今日在港參加首屆超級樞紐博覽會展覽，美團副總裁、無人機業務負責人毛一年表示，希望通過參展與全球同業們進行更多交流，借助港府推動低空經濟，完善無人機法規的契機，在合規的前提下盡快將無人機配送服務帶到香港，提供便捷高效的服務體驗。
美團無人機日前在深圳福田口岸開通內地首條口岸場景的常態化無人機配送航線，主要服務港深之間往返使用者的即時零售需求。航線開通後，用戶使用美團App或者美團無人機小程式在口岸附近點外賣，下單後最快10分鐘即可在指定降落點取貨，平均為用戶節省近30分鐘的等待時間。該航線在假日等時段的單日配送量已近百單。
截至今年9月，美團無人機已在深圳、北京、上海、廣州、南京等城市開通43條航線，並累計完成訂單超過36萬張單；服務覆蓋辦公、社區等多種場景，可配送商品超9萬種。
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