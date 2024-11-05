行健資產管理有限公司在經營15年後將重組，並向全球投資者退還的資本預計將超過16億美元。
聲明稱，公司的三位創辦人計劃於2025年年底前從資產管理行業退休。為確保有序過渡，公司將會重組，第一步是退還所有客戶的資本並退出資產管理業務。
聲明提到，公司在過去的15年裏保持健康的財務狀況，其傑出的團隊帶領行健實現了多個重要里程碑，其中包括在成立幾年內擠身亞洲少數管理十億美元以上的對沖基金公司，在零售市場的旗艦基金自成立日起創造了明顯高於平均的回報表現、成功建立了一個能滿足全球頂級機構投資者的管理體系、並與領先國際的金融機構合作在香港和內地開展零售業務。
行健資產管理是一家在2009年成立於香港的資產管理公司，客戶包括主權財富基金、私人銀行、組合管理基金、家族辦公室以及來自中國內地和香港的個人投資者。
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