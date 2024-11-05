汪濤今日於港交所（0388）「香港交易所ETF峰會2024」指出，另一個情况為特朗普勝出，並會分階段、僅對中國商品微收60%關稅，將會拉低中國GDP增長150至200點字，而中國支持政策將會對其GDP減幅收窄至100點子。她提到，企業將不會待關稅實施後才作應對行動，相信他們將會減少投資以及將供應鏈轉移到其他地方，而據瑞銀近期進行對企業的調查亦顯示相似的反饋。

汪濤提到，上月底中國政治局會議首次將穩定房地產為目標，但關鍵點為內地去庫存需要多少資金，而根據瑞銀估算，大約需要3萬億元（人民幣，下同）才向令全國80城的庫存量，回到正常的水平；另外，汪濤提到，內地計劃一次性增加較大規模債務限額，而參考2015至2018年期間透過地方政府債券置換超過12萬億元，她提到若最終內地政府公布的金額僅得6萬億元，會較為失望，而超過10億元的話會為意料之外。

其他報道

瑞鑫國際CFO劈炮 遭拖欠7個月糧及67個月董事袍金

行健退出資產管理業務 退還所有客戶資本 涉逾16億美元

Vodafone與Three合併交易獲英國初步批准

半島酒店第三季平均可出租客房收入跌14%至2144元 平均房租跌兩成

美團：冀合規地擴展無人機配送服務至港 福田口岸航線假日配送量近百單

上置就取消公司上市地位 提交覆核要求

王賢誌辭任王氏港建執董 上月將部分持股餽贈他人

財經花生丨鄭志剛妻子余雅穎現身內地《鄭裕彤傳》發布會 低調企C位

全日沽空金額增62% 盈富沽空增11倍 比率3周高

富衛首9個月新業務價值增16%

​恒指收市升439點創三周高 成交、波幅逾兩周最大 北水流入增1.8倍

金融學院下年度「金融領袖計劃」接受申請 余偉文：必須不斷培養金融領袖

新地六大商場推出「Pixar Sweet Dreams 聖誕甜夢之旅」聖誕裝置

雪佛龍據報考慮出售香港「加德士」油站業務

WSJ：中國不會推出「大招」刺激經濟 至少今年不會

滬深三大指數連升兩個交易日 滬指升2.3%

許正宇訪問瑞士 與商界會面推廣香港

MTR Lab首次投資內地企業 入股諦聲科技

波音工會同意接受新約 結束逾7周罷工

打工仔上月強積金人均蝕7953元

調查：70%中小企看升今年購物節銷售額 八成料增長來自亞洲市場

【有片：埋身擊】美國大選前 黃金、白銀或現回吐