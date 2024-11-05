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瑞銀汪濤：若特朗普勝出大選並對中國商品實施關稅 中國或出台政策減低影響

美國大選正在進行，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，若揚言要對中國商品徵收關稅的共和黨候選人特朗普勝出大選，雖將對中國造成龐大的負面影響，但同時或觸發內地政府於財政或貨幣政策方面，推出政策回應抵消。她提到不同情况，其中一個為若特朗普勝出大選，且對中國商品實徵收60%關稅、以及對世界各地徵10%的關稅，將會拖低中國GDP增長300至350點子，而中國的支持政策將會對其GDP減幅收窄至200點子。

汪濤今日於港交所（0388）「香港交易所ETF峰會2024」指出，另一個情况為特朗普勝出，並會分階段、僅對中國商品微收60%關稅，將會拉低中國GDP增長150至200點字，而中國支持政策將會對其GDP減幅收窄至100點子。她提到，企業將不會待關稅實施後才作應對行動，相信他們將會減少投資以及將供應鏈轉移到其他地方，而據瑞銀近期進行對企業的調查亦顯示相似的反饋。

汪濤提到，上月底中國政治局會議首次將穩定房地產為目標，但關鍵點為內地去庫存需要多少資金，而根據瑞銀估算，大約需要3萬億元（人民幣，下同）才向令全國80城的庫存量，回到正常的水平；另外，汪濤提到，內地計劃一次性增加較大規模債務限額，而參考2015至2018年期間透過地方政府債券置換超過12萬億元，她提到若最終內地政府公布的金額僅得6萬億元，會較為失望，而超過10億元的話會為意料之外。

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