然而，調查亦發現即使大部分（82%）受訪者表示願意付出努力來換取健康，卻並不代表他們會付諸行動。例如，近八成（79%）大灣區居民認為天然/有機食品有益健康，但過去一個月內曾經進食此類食品的受訪者卻僅佔54%，兩者落差為25個百分點，而該落差在香港受訪者當中更高達32個百分點。

調查結果亦顯示，家庭收入較低及單身的受訪者對健康的關注度相對較低，分別為80.5分和79.5分（整體平均分為83.2分）。

保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示，保誠「健康關注度調查」發現大部分大灣區居民關注自身健康，惟未有進一步坐言起行。只有七成（72%）整體受訪者表示自己已採取實際行動保持健康；而在香港，該比例則跌至67%，反映大眾仍需要從多方面培養良好生活習慣，以全面實踐健康生活。

保誠理賠報告揭示，保誠今年上半年本港已賠付金額中近半數源於危疾個案，其中有49%受保人介乎31至50歲，反映中年人士對危疾保障需求殷切，而癌症則是危疾理賠的首要原因（61%）。然而，是次調查顯示尚未購買任何危疾保險的香港受訪者比例高達59%，未購買任何癌症保險的受訪者更超過八成（82%）。此外，報告亦指出消化系統疾病為今年上半年保誠醫療費用直付服務理賠及住院理賠的首要原因（分別佔40%及22%），但上述「健康關注度調查」顯示，只有55%香港受訪者關注肝臟／消化系統健康，反映不少港人輕視小病小痛的嚴重性。

在整體理賠數據方面，報告顯示保誠於今年上半年處理超過6.6萬宗理賠個案，較去年同期增長7%。值得留意的是，醫療費用直付服務相關的已賠付個案增加38%，使用住院理賠的賠付個案更大幅攀升了近60%。歐陽佩玲表示，投保人士面對醫療通脹，但通過保險公司提供網絡醫生及內地醫院接受治療。相信醫療通脹升幅有限。而內地跨境醫療個案按年，與去年同期(即2023年上半年)升17%。保誠看到跨境醫療需要，現與1.4萬間醫院及診所合作，相信為業內名列首位。

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