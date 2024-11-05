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港交所姚嘉仁：10月南向ETF日均成交額33億元

今年為本港發展交易所買賣基金（ETF）的第25年，港交所（0388）今舉辦「香港交易所峰會2024」。港交所副行政總裁姚嘉仁指出，現時港交所有約200隻上市ETF，總市值為5000億元。於ETF通方面，他提到10月份南向ETF的日均成交額（ADT）為33億元，另北向ETF的ADT為58億元

他續稱，該所的團隊過去為ETF發展進行多樣工作，當中包括收窄ETF價差以及完善ETF莊家責任等。

署理財庫局局長陳浩濂表示，今年首三季在香港上市ETF的ADT按年增長一成至130億元，同時亦較2022年增長32%，另他亦提到內地於ETF通擴容方面，於7月將合資格北向ETF增加85隻，而合資格南向ETF增加6隻，令ETF通下合資格的ETF數量增至240隻。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀亦表示，內地的ETF通擴容措施亦同時將港股通股票權重佔比放寬至60%，而據她所知有ETF發行商就納入ETF通條件放寬，而捕捉機會並正在設計新產品，她認為「ETF 2.0」只為ETF通發展的開始。

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