Mastercard宣布,與本地飲食資訊及服務(包括網上訂枱)平台O penRice擴展合作伙伴關係,OpenRice將於其手機應用程式採用由Mastercard支付網 聯服務(Mastercard Payment Gateway Service,MPGS)持卡支付技術(card- present)所支援的拍實體卡付款(Tap on Own Device)功能,亦是首個於香港利用同樣的MPGS技術採納 Tap on Phone收款方案的主商戶。